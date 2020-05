FC Bayern, News und Gerüchte - Manuel Neuer begründet Verlängerung: Noch einmal "Finale dahoam"

Manuel Neuer hat das Champions-League-Finale 2022 in München als Anreiz für weitere Jahre beim FC Bayern genannt. Außerdem: Inter Mailand will dem FCB wegen Ivan Perisic entgegenkommen und zwei Fußball-Legenden werden zum Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt eingeladen. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier.

© imago images

FCB, News: Manuel Neuer begründet Verlängerung: Noch einmal "Finale dahoam"

Am 20. Mai hat Nationaltorwart Manuel Neuer seinen Vertrag beim Rekordmeister um zwei weitere Jahre bis 2023 verlängert. Ein Grund für seine Vertragsverlängerung ist ein neues "Finale dahoam", wie der 34-Jährige bei FCBayern.tv verriet.

"Ich glaube, in den nächsten Jahren ist ein ganz großes Ziel für uns, dass wir wieder theoretisch ein "Finale dahoam" haben können", erklärte der Torhüter und fügte an: "Das wäre natürlich ein Traum für uns alle, wenn wir bis dahin so arbeiten können, dass wir die Möglichkeit haben, im Finale zu stehen."

Die Münchner Allianz Arena wird im Jahr 2022 Austragungsort des Champions-League-Finals sein, wie die UEFA im vergangenen September bestätigte. Beim letzten "Finale dahoam" 2012 unterlag der FC Bayern dem FC Chelsea nach Elfmeterschießen. Ein Jahr später sicherte man sich gegen Borussia Dortmund schließlich den CL-Titel.

Manuel Neuer: Statistiken beim FC Bayern und Schalke 04

Verein Spiele Gegentore Zu-Null-Spiele Minuten FC Bayern 374 266 192 33.825 FC Schalke 04 203 194 80 18.420

FC Bayern: Inter Mailand will dem FCB wegen Ivan Perisic angeblich entgegenkommen

Die Leihe von Ivan Perisic an den FC Bayern läuft zum Saisonende aus, eine Kaufoption in Höhe von rund 20 Millionen Euro soll laut Medienberichten nicht gezogen werden. Da Inter Mailand aber wohl nicht mit dem Kroaten plant, will man laut einem Bericht der Gazzetta dello Sport dem deutschen Rekordmeister entgegenkommen.

Demnach gebe es zwei Optionen: Ein sofortiger Kauf im Sommer für 18 Millionen Euro oder eine weitere Leihe mit anschließender Kaufpflicht über 15 Millionen Euro.

"Sobald er einige Spiele bestritten hat, werden wir mit Inter sprechen", sagte Karl-Heinz Rummenigge am Donnerstag der Gazzetta dello Sport .

FCB: Uli Hoeneß und Franz Beckenbauer als Zuschauer gegen Eintracht Frankfurt

Die Ehrenpräsidenten des FC Bayern, Uli Hoeneß und Franz Beckenbauer, werden beim Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt (Sa., 18.30 Uhr im LIVETICKER ) auf der Tribüne sitzen. Das bestätigte Beckenbauer der Bild -Zeitung. Die Initiative zur Einladung soll demnach von Karl-Heinz Rummenigge gekommen sein.

"Kalle hat mich angerufen und eingeladen. Nach längerer Zeit verlasse ich mal wieder die häusliche Umgebung", so Beckenbauer. "Ich werde das Geisterspiel genießen und mich ganz auf die Aktionen auf dem Platz konzentrieren. Sonst werde ich immer wieder gefragt: 'Franz, wie hast du das gesehen?' Dabei mag ich es viel mehr, Fußball zu schauen ohne viel reden zu müssen."

FC Bayern: Ausfall von Serge Gnabry und Thiago droht

Wie Tobias Altschäffl von der Sport Bild berichtet, droht dem FCB der Ausfall von Serge Gnabry und Thiago. Beide Spieler konnten wohl in den letzten Tag nur eingeschränkt trainieren.

Thiago soll am Mittwoch wegen Adduktorenproblemen die Einheit abgebrochen haben.

