VfL Wolfsburg vs. BVB: Ansetzung, Ort, Datum, TV-Übertragung

Am kommenden Samstag, den 27. Spieltag in der Bundesliga, empfängt der VfL Wolfsburg Borussia Dortmund. Wir geben euch alle nötigen Infos über Ansetzung, Ort, Datum und TV-Übertragung.

© imago images

VfL Wolfsburg vs. BVB: Ansetzung, Ort, Datum, Uhrzeit

Die Partie zwischen den Wölfen und den Dortmundern am 27. Spieltag der Bundesliga ist ein Jubiläum für beide Vereine. Es ist das 50. Mal, dass sich die beiden Klubs in der Bundesliga gegenüber stehen.

Besonders die Dortmunder gehen mit breiter Brust in die Partie, nachdem man das Revierderby am vergangenen Spieltag klar mit 4:0 gewann. Doch auch die Niedersachsen haben Fahrt nach der Corona-Zwangspause aufgenommen, in Augsburg besiegte das Team von Oliver Glasner dern FCA mit 2:1.

Hier gibt's die wichtigsten Informationen zum Duell zwischen Wolfsburg und dem BVB:

Datum: Samstag, 23.5.2020

Samstag, 23.5.2020 Uhrzeit: 15:30 Uhr

15:30 Uhr Stadion: Volkswagen Arena, Wolfsburg

Volkswagen Arena, Wolfsburg Bei Wolfsburg fehlen voraussichtlich: Camacho (Sprunggelenk), William (Kreuzband), Gerhardt (Fraktur im Gesicht)

Camacho (Sprunggelenk), William (Kreuzband), Gerhardt (Fraktur im Gesicht) Bei Dortmund fehlen voraussichtlich: Can (muskuläre Probleme) , Witsel (muskuläre Probleme), Zagadou (Außenband)

VfL Wolfsburg vs. BVB: Bundesliga live im Free-TV, Pay-TV und Livestream

Das Spiel zwischen Wolfsburg und dem BVB wird nur in Teilen im Free-TV zu sehen sein. Sky zeigt am 27. Spieltag nämlich lediglich die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag auf dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD. Zudem ist die Konferenz gratis im Livestream zu sehen. Dieser ist hier abrufbar.

Sky-Kunden können natürlich auch wie gewohnt das Einzelspiel beim Pay-TV-Sender verfolgen. Für die Ausstrahlung auf den mobilen Endgeräten bietet Sky zwei Optionen. Zum einen gibt es die Übertragungen über SkyGo , zum anderen bei SkyTicket . Bei beiden kann die Partie im Livestream verfolgt werden.

© imago images

Bundesliga: 27. Spieltag in der Übersicht

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 22. Mai 20.30 Uhr Hertha BSC Union Berlin 23. Mai 15.30 Uhr Borussia Mönchengladbach Bayer Leverkusen 23. Mai 15.30 Uhr VfL Wolfsburg Borussia Dortmund 23. Mai 15.30 Uhr SC Freiburg Werder Bremen 23. Mai 15.30 Uhr SC Paderborn TSG Hoffenheim 23. Mai 18.30 Uhr FC Bayern Eintracht Frankfurt 24. Mai 13.30 Uhr Schalke 04 FC Augsburg 24. Mai 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 RB Leipzig 24. Mai 18 Uhr 1. FC Köln Fortuna Düsseldorf

VfL Wolfsburg vs. BVB: Highlights for free

In der Sportschau bei der ARD sind die Highlights aller Bundesliga-Spiele am Samstagnachmittag zu sehen. Die Sportschau startet um 18 Uhr mit den Highlights der zweiten Liga und ab 18.45 Uhr gibt es die besten Szenen aus der deutschen Beletage unter anderem von der Partie Wolfsburg gegen den BVB.

Darüber hinaus hat die Streamingplattform DAZN die Highlights der Spiele schon 40 Minuten nach Abpfiff online.

Ab Montag 0 Uhr sind die Spielberichte des Bundesliga-Spieltags zudem hier bei SPOX abrufbar.

© imago images

Bundesliga: So stehen Wolfsburg und der BVB nach 26. Spieltagen in der Tabelle