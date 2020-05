Bundesliga: Wann findet der nächste Spieltag statt?

Facebook

Die Bundesliga hat am vergangenen Wochenende eine erfolgreiche Rückkehr in den Spielbetrieb gefeiert. Alle 18 Teams haben ihre Spiele absolviert. Nun wird der Fokus auf den kommenden 27. Spieltag gerichtet.

Bundesliga, 27. Spieltag: Datum, Ansetzungen, Begegnungen

Der zweite Spieltag nach der Corona-Pause startet am Freitag, den 22. Mai. Im ersten Freitagsspiel nach der Saisonunterbrechung kommt es zum Hauptstadtderby. Um 20.30 Uhr empfängt Hertha BSC Union Berlin.

Am Samstag will der FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt Revanche für die 1:5-Klatsche in der Hinrunde nehmen. Um 18.30 Uhr wird die Begegnung in der Münchner Allianz Arena angepfiffen. Zuvor stehen am Samstag um 15.30 Uhr vier Partien an. Unter anderem ist Borussia Dortmund beim VfL Wolfsburg zu Gast.

Wegen der englischen Woche nach dem Spieltag sind drei Begegnungen für den Sonntag terminiert. Anders als in der Woche zuvor gibt es somit kein Montagsspiel. Am Sonntag trifft schon um 13.30 Uhr Schalke auf den FC Augsburg, ehe RB Leipzig bei Mainz 05 gastiert.

Die Begegnung zwischen Köln und Düsseldorf schließt am Sonntag dann den Spieltag ab.

Bundesliga: Der 27. Spieltag im Überblick

Heim Auswärts Ort Wochentag Datum Uhrzeit Hertha BSC Union Berlin Olympiastadion Freitag 22.05.2020 20.30 Uhr Borussia Mönchengladbach Bayer Leverkusen BORUSSIA-PARK Samstag 23.05.2020 15.30 Uhr VfL Wolfsburg Borussia Dortmund Volkswagen Arena Samstag 23.05.2020 15.30 Uhr SC Freiburg SV Werder Bremen Schwarzwald-Stadion Samstag 23.05.2020 15.30 Uhr SC Paderborn TSG Hoffenheim Benteler-Arena Samstag 23.05.2020 15.30 Uhr FC Bayern München Eintracht Frankfurt Allianz Arena Samstag 23.05.2020 18.30 Uhr FC Schalke 04 FC Augsburg VELTINS-Arena Sonntag 24.05.2020 13.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 RB Leipzig OPEL ARENA Sonntag 24.05.2020 15.30 Uhr 1. FC Köln Fortuna Düsseldorf RheinEnergieSTADION Sonntag 24.05.2020 18.00 Uhr

Bundesliga: Live im TV und Livestream

Die meisten Spiele der Bundesliga sind auf Sky zu sehen. Sowohl im TV als auch im Livestream. Mittels SkyGo oder SkyTicket erhält man einen Zugriff auf das Angebot des Pay-TV-Senders. Beide Optionen sind jedoch mit Kosten verbunden.

Der Streamingdienst DAZN bietet 40 Minuten nach Spielende die jeweiligen Highlights der Partien.

Ein DAZN -Abo kostet im Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro.

Bundesliga im Liveticker

Wer die Spiele nicht im TV oder Livestream mitverfolgen kann, bekommt von SPOX zu jeder Partie einen jeweiligen Liveticker geboten.

Hier entlang zur Ticker-Übersicht.

Bundesliga: Tabelle nach dem 26. Spieltag