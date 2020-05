Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen: Bundesliga heute im LIVETICKER

Facebook

© imago images

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen heute im LIVETICKER: 0:0

14. | Amiri wird beim Einfädeln eines Konters der Gäste von den Bremern in der Nähe der Mittellinie per Foul gestoppt.

11. | Die Abstände zwischen den Reihen bei den Bremern in den Umschaltaktionen sind zu groß. Die Angriffsreihe hängt ein wenig in der Luft, gezielte Zuspiele kommen bei ihr nicht an. Das sieht bei den sicherer kombinierenden Leverkusenern anders aus.

10. | Bittencourt liegt nach einem Zweikampf auf dem Rasen, aber der Bremer kann wohl gleich weiterspielen.

9. | Maximiian Eggestein wird nun mal bei einem der seltenen Bremer Vorstöße von Rashica im Zentrum angespielt, aber dort ist das Leverkusener Bollwerk schon formiert: Kein Durchkommen für Grün-Weiß!

7. | Das Geschehen findet in dieser Anfangsphase zum größten Teil in der Spielfeldhälfte der Bremer ab, die wenig eigene Offensivbemühungen zeigen bisher und auch jede Menge damit zu tun haben, die weiter munter kombinierenden Gäste in Schach zu halten.

6. | Eine Flanke von Demirbay aus dem linken Halbfeld fängt Werder-Keeper Pavlenka an seinem Fünfer mühelos ab.

5. | Die fehlende tausendfache Unterstützung von den Rängen macht es möglich: Die Kommandos von der Seitenlinie und auch die der Spieler auf dem Platz hallen durchs Stadion. Fußballstimmung der ganz anderen Art.

3. | Bayer 04 versucht es mit schnellem und direktem Spiel durchs Mittelfeld, Bremen agiert aber in den Zweikämpfen energisch und hält so gut dagegen.

2. | Youngster Wirtz kommt rechts an der Werder-Kette vorbei, aber seine flache Hereingabe verursacht dann keine Gefahr.

1. | Leverkusen mit den ersten Ballpassagen im Mittelfeld, Werder Bremen orientiert sich defensiv dagegen in der eigenen Hälfte. Dort sollen keine Lücken gelassen werden.

1. | Das Spiel läuft jetzt. Anstoß hatten gerade eben die Gäste aus Leverkusen, die in roten Trikots und Hosen spielen. Bremen trägt weiße Shorts und grüne Shirts,

vor Beginn | Gleich kommen beide Teams auf den Rasen - getrennt voneinander. Und Handshakes wird es - auch bei der Seitenwahl der Kapitäne Moisander und Havertz - nicht geben.

vor Beginn | Schiedsrichter der Partie heute Abend ist Tobias Stieler aus Hamburg. Für den 38-Jährigen ist es die 13. Bundesliga-Partie in dieser Saison. Bei seiner ersten im Weserstadion in der Hinrunde verlor Werder 0:3 gegen Leipzig.

vor Beginn | Die Bremer haben im Vorfeld des heutigen Spiels viel Optimismus verbreitet. Die starken Leistungen der Leverkusener vor der Corona-Pause haben die Werderaner natürlich registriert. Aber ein bisschen hoffen sie an der Weser wohl, dass nach der Pause in gewisser Weise "alles auf Null" gestellt wird. Mal sehen, ob sich Coach Kohfeldt und Co. da mal nicht täuschen ...

vor Beginn | Die äußeren Bedingungen in Bremen sind völlig okay. Es ist locker bewölkt bei Temperaturen um 18 Grad Cesius.

vor Beginn | Knapp 15 Minuten sind es noch bis zum Anpfiff. Die Mannschaften machen sich noch auf dem Rasen warm. Doch das ist schon fast das einzig Normale im Vergleich zu "normalen" Bundesligaspielen.

vor Beginn | In der Hinrunde führte Bremen nach einem Klaassen-Treffer in der 48. Minute mit 2:1, aber Alario besorgte auf Zuspiel von Bellarabi nach knapp einer Stunde Spielzeit das 2:2. Dabei blieb es.

vor Beginn | Leverkusen kann heute mit einem Sieg bis auf einen Punkt an die viertplatzierten Leipziger heranrücken. Bremen will den Rückstand auf Relegationsplatz 16, den zurzeit Düsseldorf belegt, auf zwei Zähler verkürzen.

vor Beginn | Die Vorzeichen vor dem neunten und letzten "Geisterspiel" des 26. Spieltags sind für beide Mannschaften einerseits komplett unterschiedlich - und andererseits doch auch gleich. Ein Geisterspiel in der Bundesliga haben beide Teams noch nicht bestritten, die Rahmenbedingungen sind also hüben wie drüben gewöhnungsbedürftig. Aber: Leverkusen hat neun der letzten zehn Pflichtspiele gewonnen, in der Liga ist man auf dem Sprung in die CL-Ränge. Bremen dagegen kämpft gegen den Abstieg - und steht dementsprechend heute unter Druck, die siebte Liga-Heimpleite in Folge unbedingt zu verhindern.

vor Beginn | Interessanteste Personalie bei den Rheinländern ist heute die Besetzung der rechten Offensivseite: Florian Wirtz ist vor gut zwei Wochen 17 Jahre alt geworden, steht heute zum ersten Mal im Bundesliga-Kader der Leverkusener - und spielt gleich von Beginn an. Er kommt zum Zug, weil Kevin Volland noch verletzt fehlt. Im Vergleich zum 3:1 bei Glasgow Rangers in der Europa League - dem bislang letzten Pflichtspiel von Bayer 04 - stehen zudem heute Amiri, Sven Bender und Sinkraven neu in der Startelf. Kapitän Lars Bender laboriert an Fußproblemen und ist heute wie Volland nicht dabei. Trainer Peter Bosz setzt wohl auf ein 4-2-3-1 mit Havertz ganz vorne.

vor Beginn | Bei Werder Bremen fehlt heute Davy Klaassen gelbgesperrt. Außerdem sind Augustinsson, Pizarro und Toprak wegen Verletzungen nicht dabei. Im Vergleich zum 2:2 bei Hertha BSC vor zwei Monaten sind heute im 4-1-2-3 der Hanseaten Keeper Pavlenka, Abwehrspieler Friedl, Bargfrede im Mittelfeld sowie Selke im Sturm neu dabei.

Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen: Die Aufstellungen

So spielt Werder:

Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Friedl - Vogt - Bargfrede, M. Eggestein - Bittencourt, Rashica - Selke

So spielt Leverkusen:

Hradecky - Weiser, Tapsoba, S. Bender, Sinkgraven - Aranguiz, Demirbay, Diaby, Amiri, Wirtz, - Havertz

Vor Beginn: Bei Leverkusen steht der erst 17-jährige Florian Wirtz in der Startelf. Er ist der jüngste Bayer-Debütant in der Bundesliga aller Zeiten.

Vor Beginn: Gespielt wird im Wohninvest Weserstadion in Bremen.

Vor Beginn: Anstoß ist am heutigen Montag um 20.30 Uhr.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Abschluss des letzten Spieltags - Werder Bremen empfängt Bayer Leverkusen.

Bremen-Profi wegen Corona in Quarantäne

Vor dem Restart am heutigen Montag musste ein Profi der Bremer für zwei Wochen in häusliche Quarantäne geschickt, wie der Verein am Freitag mitteilte. Im persönlichen Umfeld des Profis sei es zu einem Corona-Fall gekommen, der namentlich nicht genannte Spieler wurde daraufhin jedoch zweimal negativ getestet.

Alle Bremer wurden insgesamt fünfmal negativ getestet. "Es besteht also keinerlei Risiko für unsere Mannschaft und den Staff", sagte Werders Geschäftsführer Frank Baumann: "Das Vorgehen zeigt, dass das medizinische Konzept greift, infizierte Personen frühzeitig ermittelt werden können und dann die nötigen Maßnahmen ergriffen werden."

Bundesliga: Die Tabelle vor dem Montagsspiel