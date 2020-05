Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach: Das Abendspiel der Bundesliga im LIVETICKER

Am ersten Bundesliga-Spieltag nach der Corona-Pause empfängt Eintracht Frankfurt die Borussia aus Mönchengladbach. Hier könnt Ihr die Partie des 26. Spieltags im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Frankfurt - Gladbach heute im LIVETICKER: 0:2

Tore: 0:1 Plea (1.), 0:2 Plea (7.)

15. | Frankfurt geht nun früher in die Zweikämpfe, doch die Gladbacher lassen den Ball gekonnt durch die eigenen Reihen laufen. Mit einem 2:0 im Rücken lässt es sich eben befreiter aufspielen.

12. | Die Hausherren müssen sich von diesem frühen Doppelschlag erst einmal erholen. Gladbach ist in den ersten Minuten viel aufmerksamer und wacher. Frankfurt scheint noch nicht wirklich auf dem Platz zu stehen.

9. | Nico Elvedi kommt klar gegen Bas Dost zu spät. Zwayer zieht sofort den gelben Karton.

7. | Toooor! Eintracht Frankfurt - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 0:2. Die Fohlen-Elf legt nach. Die Fohlen-Elf legt nach. Einen weiten Diagonalball links in Strafraum nimmt Bensebaini super mit der Brust herunter. Toure schnappt sich die Kugel, verliert diese jedoch postwendend am Gladbacher. Dieser bringt den Ball scharf und flach in den Fünfmeterraum auf Plea, der die Kugel nur noch über die Linie drücken muss.

6. | Die Hessen agieren zu Beginn äußerst defensiv und stellen sich den Gladbachern mit einem 5er-Mittelfeld entgegen. Gladbach wirkt in der Offensive bisher sehr belebend und variabel.

4. | Auch, wenn die Gladbacher durchaus ihre Technik zur Schau stellten. Die Eintracht wirkte beim Gegentreffer etwas durcheinander.

1. | Toooooooor! Eintracht Frankfurt - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 0:1. Blitzstart der Gäste! Embolo mit einem Lupfer in den Lauf von Plea, der mit Hofmann Doppelpass spielt und dann aus zehn Metern halbrechts Position ins lange Eck trifft.

1. | Der Ball rollt in Frankfurt!

vor Beginn | Schauen wir noch auf den Schiedsrichter der heutigen Begegnung. Mit Felix Zwayer ist ein äußerst erfahrener FIFA-Schiedsrichter im Einsatz. In dieser Spielzeit leitete Zwayer zwei Borussen-Siege (4:2 gegen Freiburg, 3:1 gegen Mainz) sowie die 0:1-Niederlage der Eintracht auf Schalke.

vor Beginn | Auch Marco Rose nimmt in seiner Startelf drei Änderungen im Vergleich zum Derbysieg über Köln vor. Links hinten ersetzt Bensebaini Wendt, im Mittelfeld kommt Neuhaus für Kramer in die Mannschaft. In der offensiven Dreierreihe kommt Hofmann zum Zug, Herrmann muss dafür auf die Bank.

vor Beginn | SGE-Trainer Adi Hütter nimmt im Vergleich zur 0:4-Pleite in Leverkusen drei Wechsel vor: Abraham, Sow und Dost erhalten der Vorzug gegenüber Hasebe, Kohr und Silva (alle Bank).

vor Beginn | Sowohl Frankfurt als auch Gladbach bleiben während der Quarantäne in der Heimat. Die Borussen haben ihr Quartier im eigenen Hotel am Borussia-Park bezogen. Die Spieler und Verantwortlichen der SGE sind im Lindner Hotel Residence Main Plaza untergebracht. Kurios: Seit seinem Amtsantritt lebt Sportvorstand Fredi Bobic im selben Hotel. Somit könnte der frühere Torjäger seine Spieler also genau kontrollieren.

vor Beginn | Apropos Gelson Fernandes: Der Schweizer Mittelfeldakteur verkündete sein Karriereende nach dieser Saison. Per Twitter teilte Fernandes den Schlussstrich mit. Der ehemalige Nationalspieler stand für zehn Vereine auf dem Platz. 2013 zog es in das erste Mal nach Deutschland, zum SC Freiburg. Nach drei Jahren in der französischen Ligue 1 kehrte Gelson Fernandes 2017 nach Deutschland zurück und heuerte bei der Eintracht an.

vor Beginn | Der Re-Start ist für Frankfurt mit den Partien gegen Gladbach und Bayern alles andere als einfach. Bei zwei Niederlagen droht schnell der Abstiegskampf. Das wollen sie in Hessen natürlich verhindern.

vor Beginn | Bei der Eintracht hat sich die personelle Situation dank der Rückkehrer Bas Dost, Gelson Fernandes und Lucas Torro während der Corona-Pause stark verbessert. Im heutigen Topspiel fehlt wohl nur Goncalo Paciencia (Muskelverletzung).

vor Beginn | Personell kann VfL-Coach Marco Rose fast aus dem Vollen schöpfen. Jedoch schmerzt der wochenlange Ausfall von Mittelfeldantreiber Denis Zakaria (Knie-OP) sehr. Fabian Johnson fehlt heute aufgrund muskulärer Probleme. Für Christoph Kramer und Kapitän Lars Stindl kommt ein Startelfeinsatz noch zu früh. Die beiden Leistungsträger konnten erst in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

vor Beginn | Auf dem Papier ist die Fohlen-Elf natürlich Favorit. Doch angesichts der langen Unterbrechung haben die Teams keine Spielpraxis, dazu fand lange Zeit kein normales Training statt. Ist wird interessant sein, wie schnell die Spieler wieder in die Gänge kommen. So rechnet auch SGE-Vorstand Fredi Bobic durchaus mal mit einem ?Ergebnis wie 5:5? zum Re-Start der Bundesliga.

vor Beginn | Beide Teams haben sich unterschiedlich in die lange Pause verabschiedet. Frankfurt kam nach einer desolaten Vorstellung mit 0:4 in Leverkusen unter die Räder. Danach folgte ein 0:3 im Geister-Europapokalspiel gegen den FC Basel. Auch Gladbach verlor am 25. Spieltag (1:2 gegen Dortmund), konnte aber das Nachholspiel gegen Köln mit 2:1 für sich entscheiden.

vor Beginn | Am 11. März bestritten Gladbach und Köln das vorerst letzte Spiel ? schon damals vor einer Geisterkulisse. Während es in einigen anderen Vereinen zu Eklats (Kalou), Verfehlungen (Heiko Herrlich) oder positiven Corona-Fällen kam, blieb es bei Frankfurt und Gladbach weitestgehend ruhig.

vor Beginn | Aber auch das Spiel selbst ist von Corona betroffen. So dürfen die Klubs ab sofort fünf Wechsel vornehmen. Hierfür hat jeder Trainer neben der Halbzeitpause drei weitere Gelegenheiten zur Verfügung. Mit dem erhöhten Wechselkontingent wollen die Regelhüter der Belastung der Spieler entgegensteuern. Denn auf die Vereine kommen nun einige englische Wochen zu.

vor Beginn | Die Spielbälle müssen vor und nach dem Spiel desinfiziert werden. Nur vier Ballkinder kommen während eines Spiels zum Einsatz. Jede Menge Punkte, die die Corona-Krise erfordert.

vor Beginn | Um den Ball wieder zum Rollen zu bringen, hat die DFL ein sehr umfangreiches Hygiene-Konzept erarbeitet. In den Kabinen muss jeder Anwesende einen Mund-Nasen-Schutz tragen, zudem ist der Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten. Einzelduschen werden außerdem empfohlen.

vor Beginn | Nach 66 Tagen Pause darf im deutschen Fußball-Oberhaus wieder gespielt werden. Die Corona-Pause war die siebtlängste Unterbrechung in der Geschichte des deutschen Fußballs. Die anderen Pausen resultierten aus den jeweiligen Unterbrechungen im Winter, waren also planmäßig.

vor Beginn | Anpfiff ist heute um 18.30 Uhr. Das Spiel leiten wird Schiedsrichter Christian Dingert.

Frankfurt - Gladbach: Die Aufstellungen

So starten die beiden Teams in die Partie:

Eintracht Frankfurt : Trapp - Toure, Abraham, Hinteregger, Ndicka - Ilsanker, Sow, Rode, Kamada, Kostic - Dost

Borussia Mönchengladbach : Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Strobl, Neuhaus, Embolo - Hofmann, Plea, Thuram

vor Beginn | Das Samstagabendspiel des 26. Spieltags findet in der Frankfurter Commerzbank-Arena statt - wie alle anderen Bundesliga-Partien auch natürlich ohne Fans und unter strengen Sicherheitsauflagen.

vor Beginn | Herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach.

Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach: Ausblick

Die Eintracht sieht sich bestens für die Fortsetzung der Bundesliga-Saison gerüstet. "Ich habe von den Jungs nur positive Signale bekommen", sagte Trainer Adi Hütter am Freitag. Allerdings wird er gegen Gladbach auf Goncalo Paciencia (Muskelverletzung) und Marco Russ (Schlag auf die Ferse) verzichten müssen.

Laut Fohlen-Coach Marco Rose könnte das Geisterspiel für diejenigen ein Vorteil sein, die "sich in jedem Training und auch beim 'Mensch ärger dich nicht' bestmöglich pushen und mit solchen Situationen gut umgehen können. Es wird sich aufs Team übertragen, wenn man Spieler hat, die immer gewinnen wollen".

Im Hinspiel hatten die Gladbacher das glücklichere Ende für sich. Die Borussia gewann mit 4:2 vor eigenem Publikum, nun sinnt Frankfurt jedoch auf eine Revanche.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 26. Spieltag

Die Borussia aus Mönchengladbach belegt derzeit den vierten Tabellenplatz und hat damit den letzten Champions-League-Platz inne. Allerdings sitzt Leverkusen den Fohlen direkt im Nacken. Eintracht Frankfurt hat auf Rang zwölf liegend bereits neun Zähler Rückstand auf die letzten Europa-Plätze.