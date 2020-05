BVB gegen Schalke 04: Das Revierderby in der Bundesliga heute im LIVETICKER

In der Bundesliga steht am ersten Spieltag nach der Corona-Pause das Revierderby zwischen dem BVB und Schalke 04 an. Hier könnt Ihr die Partie des 26. Spieltags im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

BVB - Schalke 04 heute im LIVETICKER: 0:0

2. | Schnell wird die eigenartige Atmosphäre im Signal Iduna Park deutlich. Jeder Ruf ist zu hören. Dabei hallt es förmlich in dieser großen Schüssel. Das wirkt tatsächlich etwas geisterhaft.

1. | Los geht's in Dortmund! Der Ball rollt.

Vor Beginn: Unterdessen tummeln sich unsere Protagonisten auf dem Rasen. Bei den Hausherren gibt es eine kurzfristige personelle Änderungen. Anstelle von Giovanni Reyna rückt Thorgan Hazard in die Anfangsformation.

Vor Beginn: Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Unparteiischengespann. Dieses steht unter der Leitung des erfahrenen Deniz Aytekin. Deutschlands aktueller Schiedsrichter des Jahres pfeift sein 175. Bundesligaspiel. Dabei erhält der FIFA-Referee Unterstützung von den Assistenten Christian Dietz und Eduard Beitinger.

Vor Beginn: Verloren also hat der BVB nur auswärts - beispielsweise Anfang Februar in Leverkusen (3:4) und zuletzt in der Königsklasse bei PSG (0:2). In der Liga stehen die Männer von Lucien Favre aktuell bei einer Serie von vier Siegen in Folge - drei davon zu Null. Einzig gegen Mönchengladbach (2:1) setzte es einen Gegentreffer.

Vor Beginn: Während sich im Defensivbereich zwischen beiden Teams kaum Unterschiede auftun, die Königsblauen kassierten im Saisonverlauf lediglich drei Gegentore mehr, trennt sich offensiv die Spreu vom Weizen. Der BVB ist mit 68 Treffern die Nummer 2 der Liga. Schalke hat nicht einmal die Hälfte davon zustande gebracht (33). Wie wollen die Jungs von David Wagner damit bei der besten Heimmannschaft bestehen? Dortmund ist auf eigener Wiese wettbewerbsübergreifend noch ohne Niederlage - bei einem eindrucksvollen Torverhältnis von 41:10 in der Bundesliga.

Vor Beginn: Natürlich ist das Derby im Pott zugleich ein Wettstreit für sich. Die Resultate dieser Partien zählen für manchen Fan mehr als das große Ganze. Dennoch sei ein Blick auf die aktuelle Tabelle gestattet. Mit dem 26. Spieltag nehmen wir heute den Spielbetrieb wieder auf - Dortmund ist mit vier Punkten Rückstand erster Verfolger von Spitzenreiter FC Bayern München. Bis zum FC Schalke 04 sind es 14 weitere Zähler. Die Knappen bewegen sich als Sechster in den Regionen, die für die kommende Saison Europa-League-Fußball bedeuten würden.

Vor Beginn: Bei aller Euphorie ist natürlich auch ein Preis zu zahlen. Neben gesundheitsrelevanten Risiken für alle Beteiligten müssen wir darüber hinaus ohne die gewohnte Stadionatmosphäre auskommen. Zuschauer wird es auf absehbare Zeit in den Arenen nicht geben. Geisterspiele sind an der Tagesordnung. Und das schmerzt ganz sicher bei einem Spiel wie dem Revierderby. Dies lebt mehr als jede andere Partie von den Emotionen, die insbesondere auch von den Rängen aufs Spielfeld überschwappen. Darauf jedoch müssen wir sowie die Profis verzichten.

Vor Beginn: In jedem Fall rückt die Bundesliga gewaltig in den Fokus. Hierzulande interessieren neben den sportlichen Aspekten insbesondere die Verhaltensregeln und deren Einhaltung seitens der Profis. In den vergangenen Tagen gab es schließlich einige Fehltritte (Kalou, Herrlich). Darüber hinaus ziehen das Fußball-Oberhaus und ganz Deutschland weltweit die Blicke auf sich. Mangels sportlicher Alternativen erlangt die Bundesliga mit ihrer Rückkehr vor allen anderen großen Ligen auf dem gesamten Planeten enorme Aufmerksamkeit, was durchaus eine große Chance darstellt.

BVB gegen Schalke 04: Die Aufstellungen

Diese Mannschaften schicken die Trainer Lucien Favre und David Wagner ins Revierderby:

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Brandt, Dahoud, Guerreiro - Delaney, Haaland, Hazard

Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Brandt, Dahoud, Guerreiro - Delaney, Haaland, Hazard FC Schalke 04: Schubert - Kenny, Todibo, Nastasic - Caligiuri, Sane, McKennie, Oczipka - Harit, Raman, Serdar

Vor Beginn: Nach gut zwei Monaten rollt der Ball also wieder in Deutschlands Stadien - nun gleich auch in der Bundesliga. Dabei darf der Fußball in Zeiten der Corona-Krise so ein wenig als Symbol auf dem Weg zu gewohnter Normalität in allen Lebensbereichen gelten. Natürlich gibt es immer auch geteilte Meinungen. Die einen sprechen von den Privilegien des Profifußballs, andere hätten sich zur Sicherheit gern noch zwei Wochen Pause mehr gewünscht. Viele Fußballfans hingegen können die Rückkehr der Kicker auf den Rasen kaum erwarten. Wie bei allen anderen Lockerungsmaßnahmen ist zu hoffen, dass wir von Rückschlägen verschont bleiben.

Vor Beginn: Auf Seiten der Gäste fehlen Ozan Kabak (Lendenwirbelverletzung), Omar Mascarell (Adduktorenriss und Sehnenverletzung) und Benjamin Stambouli (Aufbautraining nach Fußverletzung). Im Tor erhält Markus Schubert den Vorzug, was einen Fingerzeig für den Rest der Saison darstellt. David Wagner setzt auf den jungen Mann als Nummer 1. Damit schaut Alexander Nübel in die Röhre. Interessant an der Aufstellungen des BVB: Trotz der vielen Ausfälle fand Mario Götze einmal mehr keine Verwendung. Der Weltmeister von 2014 muss dem jungen Giovanni Reyna den Vortritt lassen.

Vor Beginn: Personell klemmt so einiges beim BVB. Nun ist auch noch Jadon Sancho nach einer Muskelverletzung nicht vollends fit geworden und sitzt daher zunächst nur auf der Bank. Das ist umso schmerzlicher, da mit Marco Reus (Aufbautraining), Axel Witsel, Emre Can (beide Muskelbeschwerden), Dan-Axel Zagadou (Außenbandverletzung im Knie) und Nico Schulz (muskuläre Probleme) einige namhafte Akteure gar nicht zur Verfügung stehen.

Vor Beginn: Anpfiff der Begegnung ist um 15.30 Uhr. Als Schiedsrichter fungiert der erfahrene Deniz Aytekin.

Vor Beginn: Austragungsort ist der Signal Iduna Park, der normalerweise Platz für 81.365 Zuschauer bietet, aufgrund der Coronakrise heute aber leer bleiben muss.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Highlight des 26. Spieltags der Bundesliga - dem Revierderby zwischen dem BVB und Schalke 04.

BVB gegen Schalke 04: Zorc und Watzke zeigen sind gespannt

Das Revierderby vor leeren Rängen wird für alle Beteiligten kein einfaches Unterfangen. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel zeigte sich BVB-Sportdirektor Michael Zorc gespannt, wie die Spieler mit den Umständen umgehend werden. "Dieses Spiel lebt von den Fans, ihren Emotionen, von der Begeisterung im Stadion. Das alles werden wir nicht erleben", sagte Zorc.

"Ich war fast noch nie so angespannt", meinte auch Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe : "Wir wissen nicht, wo wir stehen."

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 26. Spieltag

Während der BVB den Rückstand auf den FC Bayern zumindest bis morgen auf einen Punkt verringern möchte, gilt es für Schalke 04, sich auf den internationalen Plätzen zu festigen.