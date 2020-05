Der 26. Spieltag der Bundesliga steht bevor. Bei Wiederaufnahme des Spielbetriebs am Samstag, den 16. Mai, wird die Konferenz der frühen Spiele kostenlos zu sehen sein. Wie, wo und Wann ihr die Samstags-Konferenz der Bundesliga verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images

Ihr wollt ausgewählte Bundesliga-Spiele live und exklusiv in voller Länge sowie alle Highlights der Bundesliga 40 Minuten nach Abpfiff sehen? Dann sichert euch den kostenlosen Probemonat bei DAZN!

Bundesliga-Konferenz heute live im TV und Livestream sehen

Die Bundesliga-Konferenz von Sky wird heute live auf dem frei empfänglichen Sender Sky Sport News HD zu sehen sein. Das hatte der Pay-TV-Sender vor einigen Tagen verkündet.

Die Vorberichterstattung beginnt dort ab 14 Uhr mit Moderator Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann. Außerdem bietet Sky einen kostenfreien Livestream an. Diesen findet Ihr hier.

Sky-Abbonenten können wie gewohnt die Konferenz mit der "Sky Go"-App oder dem Sky Ticket auch von unterwegs verfolgen.

Die Zusammenfassungen der fünf Spiele vom Samstag, um 15.30 Uhr, sind später am Abend bei der ARD-Sportschau ab 18 Uhr zu sehen.

DAZN zeigt die Highlights aller Bundesliga-Partien bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Nach dem kostenlosen Probemonat kostet ein monatliches Abo dort 11,99 Euro, das Jahresabo 119,99 Euro.

Bundesliga, 26. Spieltag: Datum, Uhrzeiten, Ausgangslage

Der 26. Spieltag der Bundesliga findet vom 16. bis 18. Mai statt. Die ersten Partien beginnen am Samstag, um 15.30 Uhr. Abgeschlossen wird der Spieltag durch die Partie Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen am Montagabend um 20:30 Uhr.

Das Highlight am Samstagnachmittag ist sicherlich das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04. Mit einem Sieg würde der BVB bis auf einen Punkt an die Bayern heranrücken.

Auch außerhalb des deutschsprachigen Raums wird der erste Spieltag der Bundesliga nach dem Ausbruch des Coronavirus in Europa große Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das Hygienekonzept der DFL hat dazu geführt, dass die Regierung dem Plan der Liga, den Spielbetrieb in der Bundesliga schon in der zweiten Maihälfte aufzunehmen, zugestimmt hat.

Dabei wurde jedoch stets betont, dass die DFL keinerlei Garantien erhalten wird und der Spielbetrieb zu jedem Zeitpunkt wieder abgebrochen werden könnte. Der kommende Spieltag wird also ganz genau beobachtet werden.

Während unter anderem die Ligue 1 ihre Saison bereits vorzeitig abgebrochen hat, hoffen die Premier League, die Primera Division und die Serie A auf einen Erfolg der Geisterspiele in Deutschland, den sie dann im Idealfall übernehmen können.

Auch die amerikanischen Sportligen NBA, NHL und MLS beobachten, wie eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs aussehen könnte. Die MLB und NFL bereiten sich auf den Start ihrer Spielzeiten vor und werden auch einen Blick auf die Bundesliga werfen.

Bundesliga: Der 26. Spieltag im Überblick

Heim Auswärts Ort Datum Uhrzeit Fortuna Düsseldorf SC Paderborn Merkur Spiel-Arena 16.05.2020 15.30 Uhr TSG Hoffenheim Hertha BSC PreZero Arena 16.05.2020 15.30 Uhr FC Augsburg VfL Wolfsburg WWK Arena 16.05.2020 15.30 Uhr RB Leipzig SC Freiburg Red Bull Arena 16.05.2020 15.30 Uhr Borussia Dortmund FC Schalke 04 Signal Iduna Park 16.05.2020 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach Commerzbank-Arena 16.05.2020 18.30 Uhr 1. FC Köln FSV Mainz 05 Rhein-Energie-Stadion 17.05.2020 15.30 Uhr Union Berlin FC Bayern Alte Försterei 17.05.2020 18.00 Uhr Werder Bremen Bayer Leverkusen Weser-Stadion 18.05.2020 20.30 Uhr

Bundesliga: Der 26. Spieltag im Liveticker

Alternativ könnt ihr alle Partien der Bundesliga sowohl im Konferenz-Ticker sowie als Einzelspiel-Ticker verfolgen. Bei den SPOX-Livetickern bekommt Ihr alle wissenswerten Informationen von den Spielen im Minutentakt.

Hier entlang zum Konferenz-Ticker des Samstags ab 15.30 Uhr.

Hier entlang zu einer Übersicht für alle Ticker des Bundesliga-Samstags.

© getty

Bundesliga: Tabelle vor dem 26. Spieltag