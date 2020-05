UFC Fight Night 173 heute live: Anthony Smith vs. Glover Texeira im TV und Livestream

Facebook

© imago images

Schau den Fight zwischen Anthony Smith und Glover Texeira live und exklusiv auf DAZN. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat!

Anthony Smith vs. Glover Texeira: Wann und wo findet der UFC-Fight statt?

Die UFC Fight Night 173 findet in der heutigen Nacht von Mittwoch, 13. Mai 2020, auf Donnerstag statt. Die Hauptkämpfe beginnen dabei um 3 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Stattfinden wird das Event in der Pinnacle Bank Arena in Lincoln, Nebraska.

Ursprünglich sollte der Hauptkampf bereits am 25. April stattfinden, wurde aber wegen der Covid-19-Pandemie zunächst abgesagt.

Anthony Smith vs. Glover Texeira: UFC 173 heute live im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN zeigt den Kampf live und exklusiv per Livestream. Ab 3 Uhr überträgt DAZN die Hauptkämpfe des Abends. Dabei könnt Ihr zwischen dem Kommentar von Sebastian Hackl und dem englischen Original wählen.

Des Weiteren zeigt DAZN eine Vielzahl von UFC-Kämpfen ebenso wie die MMA-Fights der Konkurrenzorganisation Bellator. In der Nacht von Samstag auf Sonntag seht ihr beispielsweise die UFC Fight Night mit dem Hauptkampf Overeem vs. Harris. Dazu kommen außerdem noch zahlreiche Boxkämpfe.

Auch außerhalb des Kampfsports hat das "Netflix des Sports" ein breites Programm und überträgt die Fußballligen Serie A, Primera Division und Ligue 1 sowie Spiele der Bundesliga, Champions League und Europa League. Zudem könnt Ihr die US-Sportligen NBA, NFL, NHL und MLB schauen.

DAZN kostet im Monat 11,99 Euro oder alternativ 119,99 Euro pro Jahr. Den ersten Monat bekommt ihr hier aber geschenkt!

Anthony Smith: Aufbau nach bitterster Niederlage

In 47 Fights konnte Smith bisher 33 Siege landen und stand bei seinem vorletzten Kampf im März 2019 vor seinem größten Triumph. Beim UFC 235 musste er sich allerdings Jon Jones im Kampf um den UFC Light Heavyweight Championship geschlagen geben, nachdem der Kampf über die vollen fünf Minuten ging. In den beiden Kämpfen zuvor und im Event danach zeigte er sich allerdings in Höchstform und wurde mit der "Performance of the Night" ausgezeichnet.

Glover Texeira: Gleiche Niederlage gegen den gleichen Gegner

Auch Texeira kämpfte bereits um den UFC Light Heavyweight Championship und musste sich ebenso wie sein heutiger Kontrahent Jon Jones geschlagen geben. Er hielt einst ebenfalls die gesamten fünf Minuten durch, musste nach einem einstimmigen Urteil aber die Niederlage hinnehmen. Allerdings liegt diese Niederlage nun bereits sechs Jahre zurück. Nun will sich der Brasilianer zurück an die Spitze kämpfen.

UFC Fight Night 173: Die Hauptkämpfe