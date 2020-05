FC Schalke 04, News und Gerüchte: S04-Sportvorstand Jochen Schneider stärkt Markus Schubert den Rücken

Facebook

Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider stärkt Markus Schubert den Rücken

Schalkes Sportvorstand hat in der Sport Bild Torhüter Markus Schubert das Vertrauen für den Rest der Saison ausgesprochen. Der 21-Jährige ist vor Alexander Nübel die Nummer eins bei S04 für die restlichen neun Spiele.

"Markus Schubert ist ein Wettkampf-Typ. Er zeigte in den Spielen, die er für uns gemacht hat, gute Leistungen und strahlte sehr viel Ruhe aus. Ausnahme war das München-Spiel, aber in dieser Partie konnte unsere gesamte Mannschaft nicht ihr Leistungspotenzial abrufen", sagte Schneider.

Schubert habe sich großartig entwickelt und identifiziere sich mit dem Verein. "Auch beim Thema Gehaltsverzicht gehörte er zu den Spielern, die vorangegangen sind. Er ist noch jung, aber er übernimmt schon viel Verantwortung", ergänzte Schneider.

Schalke 04: Naldo liebäugelt mit Bundesliga-Rückkehr

Der ehemalige Schalker Innenverteidiger liebäugelt mit einer Rückkehr in die Bundesliga. "Vielleicht klappt es mit einer Rückkehr in die Bundesliga, denn am liebsten würde ich wieder in Deutschland spielen", sagte der 37-Jährige der Sport Bild .

"Für einen Verein ist es immer gut, einen erfahrenen Spieler mit Charakter wie mich in der Mannschaft zu haben", führte der derzeit vereinslose Brasilianer aus. Sein Vertrag bei der AS Monaco wurde in dieser Saison aufgelöst.

Darüber hinaus hat er sich zum bevorstehenden Revierderby zwischen dem BVB und dem FC Schalke 04 (Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER ) geäußert. "Vielleicht sollten die Verantwortlichen ihnen unser 4:4 und all die Jubel-Bilder mit unseren Anhängern als Motivations-Video zeigen, damit alle Spieler verstehen, welche Bedeutung das Derby für jeden Schalker hat."

Die Geisterspiele seien für Naldo nämlich eine "komische Situation". Der junge Schalker Kader brauche ihm zufolge die "die eigenen Fans."

Schalke 04: Aytekin wohl Schiedsrichter bei Revierderby gegen BVB

Schiedsrichter Deniz Aytekin wird offenbar das Revierderby zwischen dem BVB und Schalke 04 am kommenden Wochenende leiten. Das berichtet die Bild.

Aytekin war bereits vor der Saisonunterbrechung für die Partie eingeteilt.

