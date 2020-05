Bundesliga, 26. Spieltag: Die Wettquoten beim Neustart

Facebook

Bundesliga, 26. Spieltag: Live im TV und Livestream sehen

Die Bundesliga ist zurück und sogar im Free-TV! Sky zeigt die Bundesliga-Konferenz am Samstag, den 16. Mai im frei empfänglichen Fernsehen. Auf Sky Sport News HD seht ihr die wichtigsten Szenen der fünf Spiele vom Samstag um 15.30 Uhr. Sky -Kunden können weiterhin alle Einzelspiele sehen, auch unterwegs mit der "Sky Go"-App oder dem Sky Ticket.

Die Zusammenfassungen der fünf Partien könnt ihr ab 18.00 Uhr in der ARD- Sportschau schauen, genau wie die frühen Samstags-Spiele der zweiten Bundesliga.

Die Highlights beider Ligen seht ihr 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN. Ein Monatsabo bei dem Streamingdienst kostet 11,99 Euro nach dem kostenlosen Testmonat, das Jahresabo kostet 119,99 Euro.

Bundesliga: Der 26. Spieltag im Liveticker

Wer auf keine dieser Optionen zugreifen kann oder möchte, muss trotzdem nicht vom 26. Spieltag der Bundesliga verpassen! Die fünf frühen Spiele am Samstag stehen im Konferenz-Ticker verfügbar, genau wie jedes Einzelspiel der Bundesliga.

Die Samstags-Spiele im Konferenz-Ticker

Hier entlang zur Übersicht für alle weiteren Ticker des anstehenden Samstags

Bundesliga, 26. Spieltag: Die Wettquoten bei Wiedereinstieg

Die spannendste Frage in der Bundesliga ist meistens: Wer wird Deutscher Meister? In den letzten Jahren stand der FC Bayern häufig schon mehrere Spieltage vor Ende der Bundesliga-Saison als Meister fest, doch Wir dürfen uns bisher auf ein spannendes Saisonfinale freuen. Der Titelverteidiger geht jedoch als klarer Favorit in die letzte Phase der Spielzeit. Bei bwin haben die Münchner eine Quote von 1,20 auf die Meisterschaft.

Dortmund und Leipzig sind die direkten Verfolger mit Quoten von 6,00 und 11,00. Wer Leverkusen oder Gladbach als Meister vorhersieht, kriegt schon das 101-fache seines Einsatzes zurück. Der BVB (1,01) und die Roten Bullen (1,03) gelten bei den Buchmachern auch als sichere Kandidaten für eine Top 4 Platzierung zu Saisonende. Freiburg und Hoffenheim dagegen sind Außenseiter für eine solche Platzierung mit einer Quote von jeweils 501,00.

Ein Blick auf die andere Seite der Tabelle zeigt ein deutlicheres Bild. Bwin sieht den SC Paderborn als fast sicheren Absteiger mit einer Quote von 1,05. Eine Wette auf den Klassenerhalt des aktuellen Tabellenletzten in der Bundesliga würde bei Erfüllung den 7,75-fachen Einsatz auszahlen. Der SC Freiburg dagegen hat eine Quote von 251,00 bei Abstieg.

Gegen RB Leipzig wird den Freiburgern allerdings nur eine Außenseiterchance (10,00) auf den Sieg zugeschrieben. Noch deutlicherer Underdog ist am 26. Spieltag nur der 1. FC Union Berlin, dessen Sieg gegen den FC Bayern den 13-fachen Gewinn einbringen würde. Sehr dicht beieinander sind unter anderem Eintracht Frankfurt (2,95) und Borussia Mönchengladbach (2,30).

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 26. Spieltag

Der FC Bayern hat einen Vorsprung von vier Punkten auf Borussia Dortmund. Die beiden besten deutschen Vereine des letzten Jahrzehnts treffen in der Rückrunde noch aufeinander.

Der SC Paderborn dagegen hat schon sechs Punkte Rückstand auf Fortuna Düsseldorf und den Relegationsplatz.