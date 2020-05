Vincent Kompany: "Van Dijk ist der beste Verteidiger der Premier-League-Geschichte"

Facebook

© imago images

"Ich würde Virgil van Dijk als besten Verteidiger in der Geschichte der Premier League wählen", erklärte der 34-jährige Belgier, der elf Jahre für Manchester City aktiv war und mittlerweile wieder beim RSC Anderlecht kickt.

"Die Wahl mag merkwürdig erscheinen, weil er noch nicht so lange dabei ist wie Terry oder Ferdinand, die sehr lange in der Liga gespielt haben", erklärte er weiter. "Doch wenn man bedenkt, wie van Dijk die letzten Saisons gespielt hat, wird klar, dass, wenn er bereits vorher in der Weltspitze gespielt hätte, er noch viel weiter wäre."

Laut Kompany mache der Niederländer "einen großen Unterschied im Team. Ein Verteidiger ist nie allein, es kommt auf die Kommunikation an, und wie du dein Team besser machst. Liverpool mit van Dijk ist eine komplett andere Mannschaft, deswegen habe ich mich für ihn entschieden."