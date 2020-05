UFC Fight Nights: Teilnehmer und Fight Cards der kommenden Woche

Die nächsten Tage sind voll gepackt mit Fighting Action in der UFC. Als erste Sportart in den USA startet die UFC diesen Sonntag wieder in den Betrieb, wenn auch unter großen Vorsichtsmaßnahmen.

© imago images

UFC 249: Der Auftakt der Fight Week

In der Nacht auf den 10. Mai geht es wieder rund im Oktagon. Gleich zwei Titelkämpfe stehen an, Ferguson vs Gaethje um den Interims-Leichtgewicht-Titel und Cejudo gegen Cruz um den Bantamgewicht-Titel. Los geht es gegen 4 Uhr deutscher Zeit mit dem Start der Maincard. Hier seht Ihr alle Kämpfe des Abends im Überblick.

Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Besonderheiten Leichtgewicht Tony Ferguson vs. Justin Gaethje Hauptkampf/Titelkampf Bantamgewicht Henry Cejudo (c) vs. Dominick Cruz Co-Hauptkampf/Titelkampf Schwergewicht Francis Ngannou vs. Jairzinho Rozenstruik Federgewicht Jeremy Stephens vs. Calvin Kattar Schwergewicht Greg Hardy vs. Yorgan de Castro Preliminary Card Weltergewicht Donald Cerrone vs. Anthony Pettis Schwergewicht Aleksei Oleinik vs. Fabrício Werdum Strohgewicht der Frauen Carla Esparza vs. Michelle Waterson Mittelgewicht Uriah Hall vs. Ronaldo Souza Fällt auf Grund der Erkrankung Souzas aus Early Preliminary Card Weltergewicht Vicente Luque vs. Niko Price Federgewicht Bryce Mitchell vs. Charles Rosa Halbschwergewicht Ryan Spann vs. Sam Alvey

UFC: Souza wegen Corona nicht dabei

Eigentlich sollte auch der Brasilianer Ronaldo Souza in Jacksonville in das Oktagon steigen, doch er und zwei seiner Betreuer wurden im Vorfeld positiv auf das Coronavirus getestet. Somit entfällt der Kampf gegen Uriah Hall.

Laut der UFC sind alle anderen 23 Teilnehmer des Abends mehrmals negativ auf Corona getestet worden, was Dana White bestätigte: "Wir haben diese Woche 1200 Tests durchgeführt, bei 300 Mitwirkenden".

© GEPA

UFC: Smith vs. Teixera der nächste Höhepunkt

Schon in der Nacht auf den 14. Mai gibts das nächste Kräftemessen in der UFC. Dann steht UFC on ESPN, mit dem Titelkampf zwischen Anthony Smith und Glover Teixera.

© GEPA

Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Besonderheiten Halbschwergewicht Anthony Smith vs. Glover Teixeira Hauptkampf Schwergewicht Ben Rothwell vs. Ovince St. Preux Co-Hauptkampf Leichtgewicht Alexander Hernandez vs. Drew Dober Bantamgewicht Ricky Simon vs. Ray Borg Mittelgewicht Karl Roberson vs. Marvin Vettori Preliminary Card Schwergewicht Andrei Arlovski vs. Philipe Lins Leichtgewicht Michael Johnson vs. Thiago Moises Bantamgewicht der Frauen Sijara Eubanks vs. Sarah Moras Bantamgewicht Hunter Azure vs. Brian Kelleher

UFC: Overeem vs. Harris als Abschluss

Bereits wenige Tage später in der Nacht auf den 17. Mai (Maincard-Start: 3 Uhr deutscher Zeit) steigt schließlich "UFC on ESPN: Overeem vs. Harris".

Alle drei Events finden in der VyStar Veterans Memorial Arena in Jacksonville, Florida statt. Ebenso werden alle drei Events aufgrund der Corona-Pandemie ohne Zuschauer ausgetragen.