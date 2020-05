NBA News: "Deutsches Modell" der Fußball-Bundesliga wird von der Liga beobachtet

Facebook

© imago images

Dies sagte der General Manager der Toronto Raptors am Samstag in einem Conference Call, in dem es um die Frage ging, ob und wie die Liga ihre Saison fortsetzen könnte. "Wir verfolgen das gemeinsam mit der NBA und können hoffentlich in einigen Wochen Schlüsse daraus ziehen, was unsere eigene Richtung angeht", sagte Webster.

"Wir alle beobachten das. Die deutsche Liga startet wieder, derzeit zumindest mit dem Training. Und wir beobachten alle Ligen, wo momentan ohne Fans gespielt wird, wie Südkorea, von der operativen Seite. Das ist nicht exakt mit unserer Situation zu vergleichen, aber ich denke, dass wir aus all diesen Szenarien lernen können."

NBA-Chef Adam Silver hatte am Freitag gesagt, dass seine Liga keine Entscheidung vor Juni treffen werde. Am Freitag erfolgte jedoch immerhin der erste Schritt, da Teams nun wieder die Erlaubnis haben, Spieler unter strengen Sicherheitsvorkehrungen in Gruppen bis zu maximal vier Spielern trainieren zu lassen.