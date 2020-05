2. Bundesliga - Spielplan zum Neustart: Partien, Termine, TV-Übertragung nach der Corona-Pause

Wie die 1. Bundesliga nimmt auch die 2. Bundesliga am 16. Mai den Spielbetrieb nach der Corona-bedingten Zwangsunterbrechung wieder auf. Die wichtigsten Informationen zum Spielplan der zweithöchsten deutschen Spielklasse gibt es bei SPOX im Überblick.

2. Bundesliga: Spielplan, Partien, Termine, Datum

Neben der 1. Bundesliga wird auch die 2. Bundesliga ab nächster Woche wieder fortgesetzt. Das teilte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Donnerstag mit. Am Samstag, den 16. Mai werden um 13 Uhr vier Spiele stattfinden. Am folgenden Sonntag gehen die restlichen fünf Begegnungen des 26. Spieltags über die Bühne. Die Spiele werden aufgrund der Corona-Pandemie ohne Publikum gespielt.

Heim Auswärts Ort Datum Uhrzeit Jahn Regensburg Holstein Kiel Arena Regensburg 16.05.2020 13.00 Uhr VfL Bochum 1. FC Heidenheim Vonovia Ruhrstadion 16.05.2020 13.00 Uhr Erzgebirge Aue SV Sandhausen Erzgebirgsstadion 16.05.2020 13.00 Uhr Karlsruher SC Darmstadt 98 Wildparkstadion 16.05.2020 13.00 Uhr Hannover 96 Dynamo Dresden HDI-Arena 17.05.2020 13.30 Uhr Arminia Bielefeld VfL Osnabrück SchücoArena 17.05.2020 13.30 Uhr FC St. Pauli 1. FC Nürnberg Millerntor-Stadion 17.05.2020 13.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth Hamburger SV Sportpark Ronhof Thomas Sommer 17.05.2020 13.30 Uhr SV Wehen Wiesbaden VfB Stuttgart BRITA Arena 17.05.2020 13.30 Uhr

2. Bundesliga: Live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga liegen beim Pay-TV-Sender Sky. Dort werden die Partien sowohl als Einzelspiel als auch in einer Konferenz live und in voller Länge gezeigt. Um die Spiele im Livestream mitverfolgen zu können, wird ein SkyGo -Abo benötigt. Als Alternative wird dem Kunden die Option geboten, mittels SkyTicket einen Tagespass zu erwerben.

Bundesliga und 2. Bundesliga im Free-TV

In Folge der wochenlangen Unterbrechung des Spielbetriebs in der 1. und 2. Bundesliga hat sich der Rechteinhaber Sky dazu entschieden, die Konferenzen der beiden Ligen am 26. Spieltag und 27. Spieltag kostenlos auf dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD zu zeigen.

Bundesliga, 26. Spieltag: Samstag 16. Mai ab 15.30 Uhr

Samstag 16. Mai ab 15.30 Uhr 2. Liga, 26. Spieltag: Sonntag 17. Mai ab 13.30 Uhr

Sonntag 17. Mai ab 13.30 Uhr Bundesliga, 27. Spieltag: Samstag23. Mai ab 15.30 Uhr

Samstag23. Mai ab 15.30 Uhr 2. Liga, 27. Spieltag: Sonntag24. Mai ab 13.30 Uhr

2. Bundesliga - Informationen zur Relegation

Auch das Thema Relegation wurde in der Pressekonferenz angesprochen. "Wir wollen eine Relegation zwischen Bundesliga und 2. Liga spielen. Für die 2. und 3. Liga kann ich noch nicht vorweg greifen. Was den DFB-Pokal angeht, müssen sie den DFB fragen", sagte Seifert.

