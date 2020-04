FC Bayern - News und Gerüchte: Trainer Hansi Flick offenbar in direktem Kontakt mit Transferziel Leroy Sane

Bayern-Trainer Hans-Dieter Flick und Leroy Sane standen offenbar vor wenigen Wochen in direktem Kontakt. Die Eltern von Neuzugang in spe Alexander Nübel sollen bedroht worden sein. Alphonso Davies plaudert aus dem Nähkästchen. Hier gibt es alle aktuellen News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern: Offenbar direkter Kontakt zwischen Flick und Sane

Bayern-Trainer Hans-Dieter Flick (55) und Leroy Sane (24) standen offenbar in den vergangenen Wochen in direktem Kontakt. Wie die Sport Bild am Mittwoch berichtet, habe es ein 30-minütiges Telefonat der beiden gegeben. Was genau besprochen wurde, ist nicht bekannt.

Vor dem Hintergrund, dass Flick zuletzt als Skeptiker eines möglichen Transfers des Nationalspielers zum deutschen Rekordmeister galt und jene Haltung zu Misstönen in der Beziehung zu Sportdirektor Hasan Salihamdizic gesorgt haben soll, ist der direkte Kontakt zwischen dem Trainer und dem Spieler von Manchester City zumindest bemerkenswert.

Flick soll sich nach Sport-Bild -Angaben besonders lobend über Kai Havertz (20) und Timo Werner (24) geäußert haben, während Sane bei Salihamidzic absolute Priorität habe. Zugespitzt hatte sich die Frage der Kompetenzen in puncto Transfers und Kaderplanung, als Flick öffentlich ein Veto-Recht eingefordert hatte. Unter der Leitung von Neu-Vorstand Oliver Kahn sollen beide jedoch ihre Differenzen vor der Vertragsverlängerung von Flick ausgeräumt haben. Grundsätzlich, so heißt es in dem Sport-Bild -Bericht, sei Flick ohnehin nicht gegen eine Verpflichtung Sanes gewesen.

Nach Informationen von SPOX und Goal ist der 25-Jährige Flügelspieler, dessen Vertrag in Manchester noch bis 2021 läuft, nach wie vor das Münchner Transferziel Nummer eins, zumal er dem von Salihamidzic in der Welt am Sonntag geschärften Transferprofil ("internationaler Star") entsprechen würde.

Aufgrund seines Berater-Wechsels mussten die Verhandlungen neu aufgerollt werden. Allerdings bestätigte Damir Smoljan, Geschäftsführer von LIAN SPORTS, dass der FC Bayern "der einzige Klub in Deutschland" sei, "den sich Leroy als nächsten Karriere-Schritt vorstellen kann. Dort sieht er die Voraussetzungen, um sein großes Ziel, die Champions League zu gewinnen, erreichen zu können."

FCB, News: Hasan Salihamidzic verteidigt Lucas Hernandez

Die ersten Monate von Rekordneuzugang Lucas Hernandez standen im Zeichen seiner Kreuzband-OP, als Stammkraft konnte sich der französische Weltmeister noch nicht etablieren. Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat dem 24-Jährigen den Rücken gestärkt: "Dass er verletzungsbedingt keinen guten Start bei uns erwischt hat, ist bedauerlich, aber so etwas passiert", sagte Salihamidzic in der Sport Bild . Man sei "überzeugt, dass er unserer Mannschaft noch sehr helfen wird."

FC Bayern, News: Drohungen gegen Schalke-Neuzugang Alexander Nübel

Alexander Nübel wird zur kommenden Saison von S04 in die Isar wechseln und den Konkurrenzkampf im Tor des FC Bayern befeuern. Der im Januar bekanntgegebene Wechsel sorgte für viel Kritik. Dabei wurde aber offenbar eine Grenze überschritten: Laut Sport Bild wurden die Eltern des 23-Jährigen in der Folge des Transfers sogar von Schalke-Fans bedroht. Daraufhin hätten die beiden erst einmal den Kreis Paderborn, wo sie ansässig sind, verlassen und eine Kreuzfahrt angetreten. Nübels Berater Stefan Backs kritisiert die Anfeindungen gegen seinen Spieler derweil scharf. Hier geht es zur ausführlichen Meldung.

FC Bayern, News: Alphonso Davies über den FCB und seine Position

Bayerns Durchstarter Alphonso Davies hat in einem Pressegespräch am Dienstag aus dem Nähkästchen geplaudert und dabei unter anderem verraten, dass er sich auch in Zukunft weiter als Linksverteidiger sieht. "Ich denke, das wird sich so schnell nicht ändern", sagte der 19-Jährige. Außerdem sprach er über David Alaba, seinen Einsatz für Flüchtlinge - und seine Zeit über 100 Meter. Hier geht es zu unserer ausführlichen Zusammenfassung.

Alphonso Davies: Seine Statistiken in der Saison 2019/2020