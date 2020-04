Michael-Jordan-Doku "The Last Dance": Veröffentlichungstermine, Episoden, Stream

In der Michael-Jordan-Dokumentation "The Last Dance" wird die letzte Saison des Ex-NBA-Stars bei den Chicago Bulls behandelt. Hier erfahrt Ihr alles zum Veröffentlichungstermin, den Folgen und wo es im Stream gezeigt wird.

Die Dokumentation hätte eigentlich erst im Juni ausgestrahlt werden sollen, jedoch entschieden sich die Produzenten während der Corona-Pandemie dazu, den Wunsch der Fans zu erfüllen und die Serie früher als geplant zu veröffentlichen.

Michael-Jordan-Doku "The Last Dance" im TV und Livestream

Die Folgen der Doku des größten Basketballers aller Zeiten Michael Jordan werden jeden Sonntag auf dem amerikanischen Sender ESPN übertragen. Zuschauer außerhalb der Vereinigten Staaten können die Serie auf Netflix ansehen.

Michael-Jordan-Doku "The Last Dance": Veröffentlichungstermine und Folgen

Die zehnteilige Dokumentation "The Last Dance" ging am Sonntag, den 19. April mit der ersten Episode los. Seitdem wurden insgesamt vier Episoden ausgestrahlt. Folge fünf startet am 3. Mai auf ESPN um 3 Uhr in der Früh und auf Netflix einen Tag später um 9.01 Uhr.

ESPN: Episodenliste

Datum (Ortszeit) Episode Uhrzeit 19. April Episode 1 bereits ausgestrahlt 19. April Episode 2 bereits ausgestrahlt 26. April Episode 3 bereits ausgestrahlt 26. April Episode 4 bereits ausgestrahlt 3. Mai Episode 5 9 p.m. ET / 3.00 Uhr MEZ 3. Mai Episode 6 10 p.m. ET / 4.00 Uhr MEZ 10. Mai Episode 7 9 p.m. ET / 3.00 Uhr MEZ 10. Mai Episode 8 10 p.m. ET / 4.00 Uhr MEZ 17. Mai Episode 9 9 p.m. ET / 3.00 Uhr MEZ 17. Mai Episode 10 10 p.m. ET / 4.00 Uhr MEZ

Netflix: Episodenliste

Datum Episode Uhrzeit 20. April Episode 1 bereits ausgestrahlt 20. April Episode 2 bereits ausgestrahlt 27. April Episode 3 bereits ausgestrahlt 27. April Episode 4 bereits ausgestrahlt 4. Mai Episode 5 12.01 a.m. PT / 9.01 Uhr MEZ 4. Mai Episode 6 12.01 a.m. PT / 9.01 Uhr MEZ 11. Mai Episode 7 12.01 a.m. PT / 9.01 Uhr MEZ 11. Mai Episode 8 12.01 a.m. PT / 9.01 Uhr MEZ 18. Mai Episode 9 12.01 a.m. PT / 9.01 Uhr MEZ 18. Mai Episode 10 12.01 a.m. PT / 9.01 Uhr MEZ

Michael Jordan - "The Last Dance": Wovon handelt die Dokumentation?

"The Last Dance" handelt von Michael Jordans letzter Saison bei den Chicago Bulls 1997/98, als er in dieser Spielzeit mit seinem Team die dritte Meisterschaft hintereinander gewann und damit den zweiten Three-Peat in der 90er Dekade holte. Das Bulls-Team wurde die ganze Saison lang von einem Kamera-Team begleitet. In der Doku werden bisher unbekannte Aufnahmen gezeigt.

Während die ersten beiden Episoden Bulls-General-Manager Jerry Krause und MJ-Co.-Star Scottie Pippen präsentierten, handelten die Episoden drei und vier vom damaligen Bulls-Coach Phil Jackson und Forward Dennis Rodman.