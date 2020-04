Am Samstag zeigt der Pay-TV-Sender Sky historische Begegnungen der Bundesliga-Geschichte der eigentlichen Spieltags-Paarungen. Neben einer Samstags-Konferenz um 15.40 Uhr, findet auch ein Topspiel am Abend statt. Welche es ist, verraten wir euch hier.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images

Bundesliga: Spielbetrieb unterbrochen durch Corona

Aufgrund des Coronavirus, hat die DFL beschlossen, dass bis mindestens 30. April kein Spielbetrieb in der Bundesliga stattfindet. Auch in den anderen europäischen Ligen ruht der Ball. Ob nach dem 30. April weitergespielt werden kann, ist zum jetzigem Zeitpunkt noch unklar. Als möglicher Neustart-Termin steht der 9. Mai im Raum, allerdings fehlt noch das finale Go vom Robert-Koch-Institut, sowie aus der Politk.

Aktuell haben die Bundesliga-Profis das Training wieder aufgenommen, wenn auch unter sehr strikten Vorsichtsmaßnahmen. Beispielsweise dürfen sich die Spieler vielerorts nur einzeln in der Kabine aufhalten, das Duschen ist gänzlich untersagt.

Bundesliga: Dieses Top-Spiel zeigt Sky am Samstag live

Am Samstag um 18:30 Uhr findet das gewohnte Top-Spiel statt. Folgende Partie ist am Samstag das Top-Spiel des Abends:

1899 Hoffenheim gegen RB Leipzig

Welches Aufeinandertreffen der beiden Teams genau noch einmal gezeigt wird, ist noch nicht bekannt. Eine allzu große Auswahl hat der TV-Sender jedoch nicht. Erst achtmal trafen die beiden Klubs in der Bundesliga aufeinander.

Bundesliga: Die weiteren Bundesliga-Partien in der Konferenz

Am Samstag, den 25.04 zeigt der Pay-TV-Sender Sky eine reporduzierte Live-Konferenz aus vergangenen Bundesliga-Partien. Die gezeigten Partien sind die Paarungen die eigentlich an diesem Spieltag stattgefunden hätten. Somit werden die spannendsten Begegnungen des jeweiligen Aufeinadertreffens gezeigt. Unter anderem dabei ist auch eine Partie aus der Saison 1995/96 zwischen Fortuna Düsseldorf und Borussia Dortmund. Anstoß ist wie gewohnt um 15:30 Uhr. Hier seht Ihr welche Spiele Sky am Samstag in der Konferenz zeigt:

Uhrzeit Heim Gast Saison Kommentar 15:30 Uhr FC Schalke 04 Bayer Leverkusen 2005/06 Jonas Friedrich 15:30 Uhr Fortuna Düsseldorf Borussia Dortmund 1995/96 Hansi Küpper 15:30 Uhr Hertha BSC Eintracht Frankfurt 1998/99 Roland Evers 15:30 Uhr VfL Wolfsburg SC Freiburg 2003/04 Toni Tomic 15:30 Uhr FC Bayern München Borussia Mönchengladbach 1992/93 Kai Dittmann

Um 17:00 Uhr zeigt Sky auch wie gewohnt "Alle Spiele, alle Tore". Zu sehen sind die Partien auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 2 & HD.

Bundesliga: Die Samstags-Konferenz live im TV und Livestream

Zu sehen ist die Konferenz live auf dem Pay-TV-Sender Sky , auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 2 & HD. Wer unterwegs ist, kann die Konferenz auch in der SkyGo-App verfolgen.

Bundesliga: TSG Hoffenheim vs. RB Leipzig Bilanz

Die TSG Hoffenheim und RB Leipzig standen sich bisher nur acht Mal gegenüber. So gingen die Partien jeweils aus: