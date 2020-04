Danny da Costa von Eintracht Frankfurt bei DAZN Diaries: "Eins-gegen-Eins mit dem Hund versucht"

Näher dran geht fast nicht: DAZN Diaries gibt ab sofort einen exklusiven Einblick in den Tagesablauf der Top-Fußballer in Zeiten der Corona-Pandemie. Am Freitag an der Reihe: Danny da Costa von Eintracht Frankfurt.