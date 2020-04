NBA-News: Kevin Durant führt Teilnehmerfeld für NBA 2K-Turnier der Spieler an

Die NBA plant offenbar ein 2K-Turnier auf die Beine zu stellen, in dem die Stars der Association gegeneinander antreten. Das Videospiel-Turnier soll auf ESPN übertragen werden.

© getty

Bereits am Freitag soll das Turnier gestartet werden und zehn Tage dauern. Insgesamt werden 16 Spieler teilnehmen, die auch im echten Leben in der NBA aktiv sind. Der Gewinner des Turniers wird dann 100.000 Dollar gewinnen, die an eine von ihm ausgewählte gemeinnützige Organisation gehen werden.

"Wir freuen uns, mit der NBA und NBPA gemeinsam den Basketball für die Fans zurückzubringen und damit denen zu helfen, die uns in diesen unsicheren Zeiten brauchen", sagte Jason Argent, der Senior Vice President von 2K.

Nachdem die NBA die Saison 2019/20 am 11. März aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen hatte, ist die Liga auf der Suche nach Wegen, den Fans auch in Zeiten der Coronakrise Basketball-Unterhaltung zu bieten. Dazu werden die NBA-Stars von Zuhause aus das 2K-Turnier bestreiten.

Das Teilnehmerfeld hat es dabei in sich - die Spieler wurden nach ihren Wertungen im Turnier geseeded. Angeführt wird das Ganze von Kevin Durant.

Diese Spieler nehmen am NBA 2K20-Turnier teil