Sommerspiele von Tokio werden wegen Coronavirus ins Jahr 2021 verschoben

Nun ist es offiziell. In diesem Jahr wird es wegen dem Coronavirus keine Olympischen Spiele geben.

© imago images

Abe hat, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dem IOC eine Verschiebung der Olympischen Sommerspiele in Tokio um ein Jahr vorschlagen. Diesen Vorschlag habe das Komitee dann abgenommen. Die Spiele sollen demnach nun spätestens im Sommer 2021 stattfinden.

Grund für die Verschiebung ist die Corona-Pandemie, welche den Schritt alternativlos machte. Abe erklärte dem TV-Sender NHK , dass die im Juli und August angesetzten Wettkämpfe womöglich nicht ausgetragen hätten werden können.

Abe: "Präsident Bach hat dem zu 100 Prozent zugestimmt"

Der Ministerpräsident Japans telefonierte auch mit IOC-Präsident Thomas Bach. "Ich habe vorgeschlagen, die Spiele um ein Jahr zu verschieben, und Präsident Bach hat dem zu 100 Prozent zugestimmt", sagte Abe Reportern in Tokio.

Die Spiele sollten ursprünglich vom 24. Juli bis 9. August in Tokio stattfinden. Ein Ersatztermin ist noch nicht bekannt.

Noch in den vorherigen Tagen hatte Bach mehrfach betont, dass er trotz Corona am ursprünglichen Termin festhalten wolle. Von zahlreichen Verbänden und Athleten hagelte es dafür aber Kritik. So hatte unter anderen Kanada ausgeschlossen, bei einer Austragung im Jahr 2020 teilzunehmen.