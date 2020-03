UFC: Wann findet der nächste Kampf von Khabib Nurmagomedov statt?

Der russische UFC-Leichtgewichts-Weltmeister Khabib Nurmagomedov hat in seiner Karriere bisher alle seiner 28 Kämpfe gewonnen, sein letzter Kampf war am 7. September 2019 gegen Dustin Poirier. Wie lange müssen die Fans von Khabib "The Eagle" Nurmagomedov noch auf seinen nächsten Kampf warten? Alle Infos dazu findet Ihr hier.