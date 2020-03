French Open: Wann wird Roland Garros 2020 nachgeholt?

Die French Open, auch bekannt als Roland-Garros-Turnier finden seit 1891 jedes Jahr zwischen Mitte Mai und Anfang Juni im Stade Roland Garros in Paris statt, mit Ausnahme der insgesamt zehn Kriegsjahre. Das diesjährige Turnier wurde aufgrund der Coronpandemie bereits verschoben, neue Termine wurden bereits auserkoren. Wann genau die French Open in diesem Jahr stattfinden werden, erfahrt Ihr hier.

French Open: Absage 2020

Das Roland-Garros-Turnier wurde am Dienstag, den 17. März 2020, offiziell verschoben. "Obwohl niemand voraussagen kann, wie die Situation am 18. Mai aussehen wird, haben die momentanen Umstände es uns unmöglich gemacht, unsere Vorbereitungen fortzuführen und deswegen werden wir das Turnier nicht an den ursprünglich vorgesehen Terminen halten können", ist einer Stellungnahme auf der offiziellen Website des Turniers zu entnehmen.

"Wir haben eine schwierige, aber mutige Entscheidung in dieser beispiellosen Situation getroffen, die sich seit dem letzten Wochenende rasant entwickelt hat", erkärte Bernard Giudicelle, Präsident der Französischen Tennis Federation (FFT) und fuhr fort: "Wir handeln verantwortungsvoll, und müssen zusammenarbeiten in diesem Kampf, um die Sicherheit und Gesundheit aller sicherzustellen."

Roland Garros: Neue Termine

Die neuen Termine für das Grand-Slam-Turnier wurden auch am Dienstag bekanntgegeben. Die Matches sollen am 20. September 2020 beginnen, der letzte Spieltag ist der 4. Oktober.

"Da die Modernisierung der Stadien uns ermöglicht, das Turnier auch zu dieser Jahreszeit zu halten, ist die FFT entschlossen, in dieser wichtigen Zeit das Turnier auch im Jahr 2020 stattfinden zu lassen", hieß es im Statement der FFT.

French Open: Die Preisgelder beim Roland-Garros-Turnier

Aus rein finanzieller Sicht ist die Attraktivität des Roland-Garros-Turniers in den letzten zehn Jahren stark angestiegen. Das Geld für einen Gesamtsieg hat sich mehr als verdoppelt, für die Teilnahme an der ersten Runde bekamen die Spieler im vergangenen Jahr mehr als dreimal so viel wie noch 2010. Alle Angaben in Euro.

Jahr Sieg Finale Halbfinale Viertelfinale Achtelfinale 3. Runde 2. Runde 1. Runde 2010 1.120.000 560.000 280.000 140.000 70.000 42.000 25.000 15.000 2011 1.200.000 600.000 300.000 150.000 75.000 42.000 25.000 15.000 2012 1.250.000 625.000 310.000 155.000 80.000 47.000 28.000 18.000 2013 1.500.000 750.000 375.000 190.000 100.000 60.000 35.000 21.000 2014 1.650.000 825.000 412.500 220.000 125.000 72.000 42.000 24.000 2015 1.800.000 900.000 450.000 250.000 145.000 85.000 50.000 27.000 2016 2.000.000 1.000.000 500.000 294.000 173.000 102.000 60.000 30.000 2017 2.100.000 1.060.000 530.000 340.000 200.000 118.000 70.000 35.000 2018 2.200.000 1.120.000 560.500 380.000 222.000 130.000 79.000 40.000 2019 2.300.000 1.180.000 590.000 415.000 243.000 143.000 87.000 46.000

French Open: Die erfolgreichsten Deutschen in der Turniergeschichte

Insgesamt fünf Deutsche konnten bei den French Open als Einzelsieger bestehen: Cilly Aussem (1931), Gottfried von Cramm (1934 und 1936), Hilde Sperling (1935-37), Henner Henkel (1937) und Steffi Graf (1987, 1988, 1993, 1995, 1996 und 1999).

Im Herren-Doppel waren Gottfried von Cramm und Henner Henkel (1937) viele Jahre lang die einzigen Deutschen, die den Erfolg feiern durften, bis im vergangenen Jahr Kevin Krawietz und Andreas Mies dazukamen. 2014 gewann Anna-Lena Grönefeld als Teil des Mixed-Doppels mit Jean-Julien Rojer.

Roland Garros: Die mehrfachen Siegerinnen in der Open-Era

Steffi Graf muss sich trotz ihrer sechs Siege in der Ära der French Open (seit 1968) mit dem zweiten Platz der mehrfachen Siegerinnen hinter der Amerikanerin Chris Evert begnügen.