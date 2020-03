Borussia Mönchengladbach - News und Gerüchte: FC Barcelona mit Angebot für Alassane Plea?

Facebook

© getty

Hier gibt es News und Gerüchte zu Borussia Mönchengladbach

Gladbach, Gerücht: Barca offenbar mit 50-Mio-Angebot für Plea

Der FC Barcelona möchte angeblich Alassane Plea verpflichten. Wie die Bild berichtet, bieten die Katalanen 50 Millionen Euro für den Stürmer aus Frankreich.

Der 27-Jährige, der 2018 aus Nizza an den Niederrhein gewechselt ist, steht bei der Borussia noch bis 2023 unter Vertrag. In dieser Saison absolvierte Plea 28 Pflichtspiele für die Borussia, in denen er acht Tore erzielte und acht weitere Treffer vorbereitete.

Allerdings will sich Sportchef Max Eberl aufgrund der schwierigen Situation durch die Corona-Krise derzeit weder mit Vertragsverlängerungen noch mit eingehenden Angeboten beschäftigen.

"Es geht jetzt erst einmal um das Überleben des deutschen Fußballs. Da sind solche Themen, leider für die Jungs, die es betrifft, hinten angestellt. Aber die Spieler wissen das und wissen auch, dass es nicht aus der Welt ist", sagte Eberl der Rheinischen Post .

Gladbach, News: Viele Fans verzichten auf Rückerstattung

Aufgrund der Corona-Krise finden derzeit keine Spiele statt. Dass in dieser Saison überhaupt noch einmal Partien mit Zuschauern ausgetragen werden, scheint nach jetzigem Stand völlig unrealistisch. Deshalb haben Dauerkartenbesitzer Anspruch auf Rückerstattung.

Die Borussia teilte nun mit, dass man erst am Saisonende eine Regelung zur anteiligen Rückerstattung festlegen könne. Die gute Nachricht für den Klub: Offenbar haben sich bereits zahlreiche Dauerkartenbesitzer beim Verein gemeldet und erklärt, auf eine Rückerstattung verzichten zu wollen.

"Wir freuen uns sehr über die vielen Reaktionen unserer Fans, die ihren Teil dazu beitragen wollen, dass Borussia diese schwierige Zeit übersteht. Das ist eine große Hilfe", sagte Borussia-Geschäftsführer Stephan Schippers.

© getty

Gladbach, News - Schippers: "Kommen da wieder raus"

Aufgrund der Corona-Krise droht Gladbach ein zweistelliger Millionenverlust. Trotzdem ist Geschäftsführer Schippers optimistisch, die schwere Zeit zu überstehen.

"Wir kommen zusammen aus dieser Schwierigkeit heraus, da bin ich guter Hoffnung. Dafür arbeiten wir - und dafür legen wir uns auch in die Riemen. Wir als Verein, als Borussia Mönchengladbach, müssen nun zusammenhalten", wurde Schippers vom Express zitiert.

Und Eberl ergänzte: "Wir kämpfen darum, diesen Verein in ein ruhiges Fahrwasser zu bringen. Und diese Corona-Krise mit einem blauen Auge zu überstehen."

