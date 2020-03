NFL Free Agency 2020 LIVE: Die Transfers der NFL im Ticker

Das Warten hat ein Ende! Am heutigen Mittwoch startet offiziell das neue Liga-Jahr in der NFL. Damit öffnet der Free-Agent-Markt auch offiziell und Verträge sowie Trade können durchgeführt werden. SPOX begleitet den Tag im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

NFL Free Agency im LIVETICKER

16.20 Uhr: Wir beginnen den Tag mit einer Frage: Was wird aus Edge-Rusher Jadeveon Clowney? Der Ex-Texan wird heute erstmals Free Agent und ist einer der besten Defensivspieler auf dem Markt. An seiner Front jedoch war bislang alles still. Ob sich das heute ändert?

16.15 Uhr: Willkommen zum Start des neuen Liga-Jahres! In wenigen Stunden - um 21 Uhr MEZ - öffnen die Tore der NFL und damit auch der Transfermarkt. Wir holten Euch an dieser Stelle auf dem Laufenden und sagen Euch, was heute passiert. Wer wechselt wohin, wer bleibt, wo er ist? Los geht's!