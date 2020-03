NFL Free Agency Tag 2 Recap: Brady vor Wechsel nach Tampa Bay

Facebook

NFL Free Agency Tag 2 Recap

Tom Brady vor Wechsel nach Tampa Bay

Der zweite Tag des Verhandlungsfensters begann mit Brady - und er endete mit Brady. Er begann damit, dass Brady seinen Abschied aus New England verkündete. "Auch wenn meine Footballreise nun woanders weitergeht, weiß ich alles, was wir erreicht haben, sehr zu schätzen. Ich bin dankbar für unsere unglaublichen TEAM-Leistungen", teilte Brady via Social Media mit .

Team-Besitzer Robert Kraft führte weiter aus und ließ hinter die Kulissen blicken: "Tommy hat gestern Abend den Kontakt gesucht. Wir hatten eine positive, respektvolle Unterhaltung. Es ist nicht das Ende, das ich mir gewünscht hätte, aber ich will, dass er das tut, was das Beste für ihn persönlich ist." Brady hinterlässt 13,5 Millionen Dollar Dead Cap und noch wesentlich größere Fragezeichen: In welche Richtung gehen jetzt die Patriots? Andy Dalton? Nick Foles? Cam Newton?

Bezüglich Brady selbst rumorte es dann im Laufe des Tages, und mehr und mehr sickerte durch: Die Entscheidung für Brady fokussiert sich wohl auf die Los Angeles Chargers und die Tampa Bay Buccaneers. Beide sollen ähnliche Verträge vorgelegt haben - dann platzte die Bombe.

Das Brady-Lager soll den Chargers mitgeteilt haben, dass er aus familiären Gründen an der Ostküste bleiben will, und anschließend ging es ganz schnell. ESPN -Insider Adam Schefter vermeldete zuerst, dass Brady aller Voraussicht nach bei den Bucs unterschreibt. NFL-Network -Insider Ian Rapoport legte wenig später nach: Brady und die Bucs sollen einen Vertrag über etwa 30 Millionen Dollar im Jahr vereinbart haben, Details sind wohl noch zu klären.

Doch der Weg scheint am Tag des Starts des neuen Liga-Jahres klar: Tom Brady wechselt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nach Tampa Bay, wo er unter Bruce Arians spielen und Pässe in die Richtung von Chris Godwin und Mike Evans werfen wird.

Colts verpflichten Philip Rivers

Ein Deal, über den lange spekuliert wurde, ist inzwischen vereinbart. Philip Rivers ist tatsächlich das kolportierte Quarterback-Upgrade in Indianapolis , und das noch kurzfristiger als gedacht: Rivers hat sich mit Indianapolis auf einen Einjahresvertrag über 25 Millionen Dollar verständigt.

Für Rivers ist es auch eine Wiedervereinigung mit Colts-Offensive-Coordinator Nick Sirianni, der war bereits Rivers' Quarterbacks-Coach 2014 und 2015 sowie anschließend noch für zwei Jahre der Receiver-Coach bei den Chargers. Das sollte den Übergang für Rivers erleichtern. Auch Colts-Head-Coach Frank Reich verbrachte insgesamt drei Jahre bei den Chargers mit Rivers, zwei davon als Offensive Coordinator.

Cam Newton darf die Panthers verlassen

Lange hielten sich die Panthers bezüglich der Zukunft von Cam Newton bedeckt, dann wurden die Aussagen vorsichtig positiver - und am zweiten Tag des Verhandlungsfensters, am Tag vor dem Start des neuen Liga-Jahres, gab es die 180-Grad-Wende. Die Panthers verkündeten selbst in einer offiziellen Mitteilung, dass sie Newton die Freigabe erteilt haben, um Trade-Angebote einzuholen.

Das bereits war in der Form verwunderlich, zumindest dürfte es Newtons Trade-Markt nicht gerade befeuern. Doch es wurde schnell noch deutlich unangenehmer als das, denn Newton polterte unter dem entsprechenden Instagram-Post mit seiner Darstellung der Dinge.

"Hört auf, die Worte zu verdrehen. Ich habe nie um einen Trade gebeten", schrieb Newton dort unter anderem. Er habe die Panthers "immer geliebt und werde euch immer lieben. Versucht nicht, mit mir zu spielen oder das Narrativ zu manipulieren und so zu tun, als wollte ich das alles! Ihr habt mich in diese Situation gebracht!" Eine deutliche Aussage, und Newtons Zukunft liegt ohne Zweifel anderswo.

Teddy Bridgewater geht nach Carolina

Der direkte Grund, warum die Panthers Newton plötzlich doch so öffentlichwirksam eine Trade-Erlaubnis ausgestellt hatten, folgte Minuten später: Carolina steht kurz vor einer Einigung mit Teddy Bridgewater , den die Panthers offensichtlich als ihren neuen Quarterback für die nächsten Jahre auserkoren haben.

Sobald ein Newton-Trade vereinbart ist, dürfte der Bridgewater-Deal offiziell werden. Die bereits berichteten Details sehen so aus: Bridgewater soll laut ESPN -Informationen für 3 Jahre und 63 Millionen Dollar unterschreiben.

Somit würde es zu einer interessanten Wiedervereinigung kommen: Joe Brady ist der neue Offensive Coordinator der Panthers, Bridgewater kennt er bereits aus New Orleans, wo beide vor zwei Jahren zusammenarbeiteten. Letztes Jahr ging Brady dann zurück zum College - wo er als Passing Game Coordinator mit LSU und Joe Burrow die College-Welt im Sturm eroberte. Die Panthers geben Bridgewater jetzt die Chance, unter Burrow zum Franchise Quarterback aufzusteigen.

Drew Brees bleibt in New Orleans

Es war mehr oder weniger eine Formsache, jetzt aber haben sich beide Seiten geeinigt: Drew Brees bleibt bei den New Orleans Saints , für 2 Jahre und etwa 50 Millionen Dollar. Der Preis ist etwas unter Marktwert, ein Hinweis darauf, dass Brees bereit war, auf Geld zu verzichten, um einerseits bei den Saints zu bleiben und andererseits mit New Orleans nochmals anzugreifen.

NFL Free Agency Tag 2 - was ist sonst passiert?

Quinn nach Chicago: Die Chicago Bears haben ihren Nummer-2-Pass-Rusher-Spot gegenüber von Khalil Mack verbessert: Die Bears einigten sich mit Robert Quinn auf einen Fünfjahresvertrag über stattliche 70 Millionen Dollar, davon sind 30 Millionen Dollar garantiert. Im Gegenzug entließen die Bears Ex-Erstrunden-Pick Leonard Floyd, was für 2020 etwas über 13 Millionen Dollar an Cap Space kreierte.

Die Chicago Bears haben ihren Nummer-2-Pass-Rusher-Spot gegenüber von Khalil Mack verbessert: Die Bears einigten sich mit Robert Quinn auf einen Fünfjahresvertrag über stattliche 70 Millionen Dollar, davon sind 30 Millionen Dollar garantiert. Im Gegenzug entließen die Bears Ex-Erstrunden-Pick Leonard Floyd, was für 2020 etwas über 13 Millionen Dollar an Cap Space kreierte. Littleton zu den Raiders: Der beste Linebacker dieser Free-Agency-Klasse ist vom Markt: Cory Littleton unterschreibt für 3 Jahre und 36 Millionen Dollar bei den Las Vegas Raiders, davon sind 22 Millionen garantiert. Die Raiders haben sich damit in der diesjährigen Free Agency ein neues Starting-Linebacker-Duo eingekauft; bereits am Montag hatte Ex-Bears-Linebacker Nick Kwiatkoski sich mit Las Vegas geeinigt.

Der beste Linebacker dieser Free-Agency-Klasse ist vom Markt: Cory Littleton unterschreibt für 3 Jahre und 36 Millionen Dollar bei den Las Vegas Raiders, davon sind 22 Millionen garantiert. Die Raiders haben sich damit in der diesjährigen Free Agency ein neues Starting-Linebacker-Duo eingekauft; bereits am Montag hatte Ex-Bears-Linebacker Nick Kwiatkoski sich mit Las Vegas geeinigt. Dolphins rüsten weiter auf: Nach Byron Jones, Kyle Van Noy, Ereck Flowers und Shaq Lawson haben die Miami Dolphins auch am zweiten Tag des Verhandlungsfensters den Geldbeutel aufgemacht: Defensive End Emmanuel Ogbah unterschreibt für 2 Jahre und 15 Millionen Dollar (7,5 Millionen garantiert), Running Back Jordan Howard hat einem Deal über zwei Jahre und bis zu zehn Millionen Dollar zugestimmt.

Nach Byron Jones, Kyle Van Noy, Ereck Flowers und Shaq Lawson haben die Miami Dolphins auch am zweiten Tag des Verhandlungsfensters den Geldbeutel aufgemacht: Defensive End Emmanuel Ogbah unterschreibt für 2 Jahre und 15 Millionen Dollar (7,5 Millionen garantiert), Running Back Jordan Howard hat einem Deal über zwei Jahre und bis zu zehn Millionen Dollar zugestimmt. Jaguars verpflichten Joe Schobert: Die Jaguars wirkten bislang wie ein Team im klaren Umbruch - dieses Bild änderte sich zumindest ein wenig am zweiten Tag des Verhandlungsfensters. Joe Schobert war einer der Top-Linebacker auf dem Markt, er einigte sich mit den Jags auf einen Fünfjahresvertrag über 53,75 Millionen Dollar. Davon sind 22,5 Millionen garantiert. Zusätzlich kommt Ex-Bengals-Corner Darqueze Dennard nach Jacksonville.

Die Jaguars wirkten bislang wie ein Team im klaren Umbruch - dieses Bild änderte sich zumindest ein wenig am zweiten Tag des Verhandlungsfensters. Joe Schobert war einer der Top-Linebacker auf dem Markt, er einigte sich mit den Jags auf einen Fünfjahresvertrag über 53,75 Millionen Dollar. Davon sind 22,5 Millionen garantiert. Zusätzlich kommt Ex-Bengals-Corner Darqueze Dennard nach Jacksonville. D.J. Reader geht nach Cincinnati: Einer der besten Interior Defensive Linemen auf dem Markt landet in Cincinnati: D.J. Reader unterschreibt für 4 Jahre und 53 Millionen Dollar. Reader hatte zuletzt merkliche Fortschritte als Pass-Rusher gemacht, jetzt sollte er mit Geno Atkins, Carlos Dunlap und Sam Hubbard eine formidable Defensive Line bilden. Und damit waren die Bengals nicht fertig: Auch Ex-Vikings-Cornerback Trae Waynes kommt nach Cincinnati - für 3 Jahre, 42 Millionen Dollar, davon 20 Millionen im ersten Jahr.

Einer der besten Interior Defensive Linemen auf dem Markt landet in Cincinnati: D.J. Reader unterschreibt für 4 Jahre und 53 Millionen Dollar. Reader hatte zuletzt merkliche Fortschritte als Pass-Rusher gemacht, jetzt sollte er mit Geno Atkins, Carlos Dunlap und Sam Hubbard eine formidable Defensive Line bilden. Und damit waren die Bengals nicht fertig: Auch Ex-Vikings-Cornerback Trae Waynes kommt nach Cincinnati - für 3 Jahre, 42 Millionen Dollar, davon 20 Millionen im ersten Jahr. Bryan Bulaga mit den Chargers einig: Der Ex-Packers-Tackle geht an die Westküste und soll dort die riesige Right-Tackle-Baustelle schließen. Einer der besseren Pass-Blocking-Right-Tackles der Liga unterschreibt für 3 Jahre und 30 Millionen Dollar.

Der Ex-Packers-Tackle geht an die Westküste und soll dort die riesige Right-Tackle-Baustelle schließen. Einer der besseren Pass-Blocking-Right-Tackles der Liga unterschreibt für 3 Jahre und 30 Millionen Dollar. Jets holen Conner McGovern: Die Jets mussten dringend in die Offensive Line investieren, der neue Starting-Center ist gefunden: McGovern unterschreibt für 3 Jahre, 27 Millionen Dollar, davon 18 Millionen vollständig garantiert. Nachdem er in Denver vollständig von Guard auf Center geschoben wurde, hatte er sich insbesondere in Pass-Protection deutlich stabilisiert.

Die Jets mussten dringend in die Offensive Line investieren, der neue Starting-Center ist gefunden: McGovern unterschreibt für 3 Jahre, 27 Millionen Dollar, davon 18 Millionen vollständig garantiert. Nachdem er in Denver vollständig von Guard auf Center geschoben wurde, hatte er sich insbesondere in Pass-Protection deutlich stabilisiert. Tre Boston bleibt in Carolina: Die Panthers halten ihren Deep Free Safety. Boston, der zuletzt mehrere kurzfristige Verträge unterzeichnet hatte, erhielt von den Panthers einen Dreijahresvertrag über 18 Millionen Dollar.

Die Panthers halten ihren Deep Free Safety. Boston, der zuletzt mehrere kurzfristige Verträge unterzeichnet hatte, erhielt von den Panthers einen Dreijahresvertrag über 18 Millionen Dollar. Vic Beasley geht nach Tennessee: Die Titans brauchten nach der Trennung von Cam Wake wieder Tiefe für ihren Pass-Rush - jetzt versuchen sie, über einen Prove-It-Deal womöglich einen kurzfristigen Treffer zu landen: Vic Beasley unterschreibt für ein Jahr, 9,5 Millionen garantiert, maximal bis zu 12 Millionen Dollar.

Die Titans brauchten nach der Trennung von Cam Wake wieder Tiefe für ihren Pass-Rush - jetzt versuchen sie, über einen Prove-It-Deal womöglich einen kurzfristigen Treffer zu landen: Vic Beasley unterschreibt für ein Jahr, 9,5 Millionen garantiert, maximal bis zu 12 Millionen Dollar. Jordan Phillips nach Arizona: Für 3 Jahre und 30 Millionen Dollar wird der Ex-Bills-Defensive-Tackle in der Wüste unterschreiben, um Arizonas Baustelle in der Defensive Line zu adressieren. Phillips hatte letztes Jahr statistisch seine beste NFL-Saison mit 9,5 Sacks, 13 Tackles for Loss und 16 Quarterback-Hits.

Für 3 Jahre und 30 Millionen Dollar wird der Ex-Bills-Defensive-Tackle in der Wüste unterschreiben, um Arizonas Baustelle in der Defensive Line zu adressieren. Phillips hatte letztes Jahr statistisch seine beste NFL-Saison mit 9,5 Sacks, 13 Tackles for Loss und 16 Quarterback-Hits. Jason Witten macht weiter - in Las Vegas: Die Raiders haben sich mit dem Tight End auf einen Einjahresvertrag verständigt. Der beläuft sich auf 4,75 Millionen Dollar.

NFL Free Agency LIVE: Brady nach Tampa Bay?

0.30 Uhr: Damit soll es weitergehen - morgen Abend. Dann beginnt das neue Liga-Jahr, und hier verpasst ihr natürlich nichts! Eine gute Nacht miteinander!

0.15 Uhr: Damit bleiben natürlich noch viele Fragen: Wohin traden die Panthers Cam Newton? Was machen die Chargers auf Quarterback? Und was wird eigentlich aus Jameis Winston? Das Quarterback-Karussell sollte am Mittwoch noch einiges parat haben...

0.11 Uhr: Wir haben noch einen Fullback-Trade! Die Denver Broncos traden Andy Janovich für einen Siebtrunden-Pick nach Cleveland. Die Browns unter Kevin Stefanski werden, ähnlich wie Minnesota letztes Jahr, den Fullback tatsächlich in die Offense einbauen - im modernen Outside-Zone-Scheme hat der Fullback eine Renaissance erlebt, diese wird es künftig in Cleveland geben.

0.05 Uhr: Rapoport legt nochmal nach, er berichtet, dass Brady und die Buccaneers eine generelle Einigung erzielt haben. Mutmaßlich geht es noch um Details - und offiziell unterschrieben werden kann ja ohnehin noch nichts.

23.59 Uhr: Damit spielen Bridgewater und Brady künftig in einer Division - und auch sonst gibt es einige packende Quarterback-Duelle , wenn denn dann Bradys Wechsel nach Tampa tatsächlich in trockenen Tüchern ist. In der Division alleine zwei Mal je gegen Brees und Matt Ryan, dazu stehen in der kommenden Saison Duelle gegen Patrick Mahomes und Aaron Rodgers auf dem Menü...

23.50 Uhr: Und das soll nicht untergehen - der Vertrag zwischen den Panthers und Teddy Bridgewater ist offenbar nun auch, so weit das vor dem offiziellen Start des Liga-Jahres geht, in trockenen Tüchern. Es sind wie berichtet 3 Jahre und 63 Millionen Dollar , die weiteren Details sind noch offen.

23.44 Uhr: BREAKING: Der Wechsel von Tom Brady zu den Tampa Bay Buccaneers steht kurz vor dem Abschluss! ESPN -Insider Adam Schefter vermeldet soeben, dass - sofern nichts unvorhergesehenes passiert - Brady in Tampa Bay unterschreibt! Rapoport fügt hinzu, dass es wohl keine Konkurrenz mehr für Tampa gibt und sich der Deal auf 30 Millionen Dollar pro Jahr belaufen soll.

23.41 Uhr: Die New York Jets haben noch mehrere Baustellen, unter anderem in der Offensive Line. Jetzt ist zumindest die Center-Position adressiert: Ex-Broncos-Center Conner McGovern unterschreibt für 3 Jahre, 27 Millionen Dollar, 18 Millionen voll garantiert. McGovern wurde letztes Jahr in Denver komplett von Guard auf Tackle geschoben, wo er eine deutlich stabilere Saison hatte. Könnte sich als gute Verpflichtung für die Jets entpuppen, die dringend mehr Qualität brauchen.

23.36 Uhr: Safety Tre Boston bleibt bei den Carolina Panthers . Die Details: 3 Jahre, 18 Millionen Dollar , davon erhält er 9,5 Millionen im ersten Jahr. Ein exzellenter Single-High-Deep-Safety , ein sehr guter Cover-Safety. Zuletzt musste Boston sich mehrfach mit kurzfristigen Verträgen von Jahr zu Jahr hangeln, jetzt bekommt er etwas langfristige Sicherheit.

23.31 Uhr: In Dallas derweil hält man sein Linebacker-Trio zusammen: Laut seinem Berater Mike McCartney bleibt Sean Lee bei den Cowboys. Die Details: 1 Jahr, 4,5 Millionen Dollar, 2 Millionen komplett garantiert.

23.24 Uhr: Die Raiders sind nochmal auf dem Schirm: Ex-Bucs-Defensive-End Carl Nassib ist sich mit den Raiders einig. Ein klassischer Rotations-Pass-Rusher .

23.07 Uhr: Und da direkt eine Anmerkung hinterher: NFL- und Chargers-Insider Jim Trotter, der an der Westküste zuhause und bestens vernetzt ist, vermeldete soeben, dass die Chargers aus dem Brady-Lager die Mitteilung bekommen haben, dass er aus familiären Gründen an der Ostküste bleiben will. Damit würden dann, nach allem was wir bisher wissen, nur die Buccaneers bleiben!

23.03 Uhr: Es deutet sich bereits an, dass die Brady-Entscheidung erst morgen erfolgt. Vieles deutet darauf hin, dass die Buccaneers und die Chargers das Rennen unter sich ausmachen und jeweils etwa 30 Millionen Dollar pro Jahr bieten. PFF -Boss Cris Collinsworth allerdings hat auch eben im NFL Network gesagt, dass er "noch nicht bereit ist, das Rennen auf die Chargers und Tampa Bay Buccaneers zu beschränken." Es bleibt also spannend...

22.43 Uhr: Brüder-Vereinigung in Pittsburgh: Die Steelers verpflichten Ex-Chargers-Fullback Derek Watt ! Der darf jetzt in Pittsburgh mit seinem Bruder und Pass-Rusher T.J. Watt zusammenspielen. Und das für ein Jahresgehalt über 3,25 Millionen Dollar. Insgesamt 3 Jahre läuft der Vertrag. Der Fullback verdient damit Stand heute 2020 mehr als doppelt so viel als sein prominenterer Bruder T.J.

22.36 Uhr: Hier sind die Details zum Waynes-Deal in Cincinnati - der hat es tatsächlich in sich: 3 Jahre, 42 Millionen Dollar, davon sind 20 Millionen im ersten Jahr fällig! Ein wirklich satter Deal, deutlich über dem, was man gemeinhin für Waynes erwartet hatte.

22.29 Uhr: Die Buffalo Bills verlängern mit einem eigenen Spieler: Safety Jordan Poyer hat seinen Kontrakt um 2 Jahre und 20,5 Millionen Dollar verlängert.

22.22 Uhr: Die Bengals sind schon fast erschreckend aktiv! Nach D.J. Reader kommt jetzt auch Ex-Vikings-Cornerback Trae Waynes nach Cincinnati , damit ist er der direkte Ersatz für Dennard. Waynes kann eine gute Nummer 2 sein, bei den Bengals winkt ihm diese Rolle hinter William Jackson. Und das wird offenbar ziemlich teuer: Berichten zufolge unterschreibt Waynes für 3 Jahre und ein Jahresgehalt von 14 Millionen Dollar!

22.15 Uhr: Und noch ein Linebacker-Deal: Thomas Davis wird mit Ron Rivera widervereint und geht zu den Washington Redskins.

22.11 Uhr: Doppelte Giants-News: Die New York Giants haben auf Tight End noch etwas gemacht, Levine Toilolo unterschreibt im Big Apple für 2 Jahre und 6,2 Millionen Dollar. Außerdem kommt Ex-Packers-Linebacker Kyler Fackrell für 1 Jahr und 4,6 Millionen Dollar.

21.59 Uhr: Reader kommt, Darqueze Dennard geht: Der Cornerback wechselt laut Rapoport zu den Jacksonville Jaguars .

21.51 Uhr: Jenkins ist weg, der andere Starting-Safety bleibt: Die Philadelphia Eagles sind sich mit Rodney McLeod einig . Der Free Safety soll für 2 Jahre und 12 Millionen Dollar unterschreiben.

21.41 Uhr: Die Cincinnati Bengals sind in die Party eingestiegen - und wie: Die Bengals holen D.J. Reader und machen den Ex-Texan zum bestbezahlten Nose Tackle der Liga: 4 Jahre, 53 Millionen Dollar wird Reader in Cincy kassieren. Reader hatte letztes Jahr als Pass-Rusher massive Fortschritte gemacht und wird jetzt neben Geno Atkins und Carlos Dunlap auflaufen. Das ist eine sehr formidable Front .

Colts mit Philip Rivers einig

21.32 Uhr: Wir blicken nochmal auf die Brady-Watch: Greg Auman, der für The Athletic über die Bucs berichtet, vermeldete soeben, dass ein Deal zwischen Brady und Tampa noch nicht feststeht - sich aber durchaus im Bereich des Möglichen bewegt. Verkündet werden würde dieser aber erst morgen. Final vereinbart sei noch nichts. ESPN -Bucs-Berichterstatterin Jenna Laine hat von Tampa Bays Geschäftsführer Jason Licht gehört: "Ich würde sagen, dass wir Interesse haben - aber das haben andere Teams auch. Er nimmt sich Zeit für seine Entscheidung, und soweit wir wissen, ist diese Entscheidung noch nicht gefallen." Derweil berichten andere Quellen, dass es nur noch um Formsache ist und die Buccaneers die Brady-Verpflichtung am morgigen Mittwoch verkünden. Es nimmt zumindest Fahrt auf...

21.18 Uhr: Die Chargers basteln weiter an der Offensive Line: Nach dem Trade für Trai Turner ist L.A. mit Right Tackle Bryan Bulaga einig . Die Packers hatten Bulaga ziehen lassen, Verletzungen waren bei dem 31-Jährigen immer wieder ein Thema. Wenn er aber spielt, ist er einer der besseren Pass-Blocking-Right-Tackles in der NFL. Sollten die Chargers jetzt einen vernünftigen Left Tackle noch in der Free Agency oder im Draft finden, könnte die Offensive Line um Welten verbessert sein als im Vorjahr. Die Details zum Deal: 3 Jahre, 30 Millionen Dollar.

21.12 Uhr: Jason Witten macht tatsächlich weiter - und zwar in Las Vegas: Übereinstimmenden Berichten zufolge unterschreibt Witten für 1 Jahr und 4,75 Millionen Dollar bei den Raiders.

21.01 Uhr: Drei weitere Gedanken zu Rivers und den Colts:

Rivers wird mit Offensive Coordinator Nick Sirianni wiedervereint , Sirianni war bereits Rivers' Quarterbacks-Coach 2014 und 2015 sowie anschließend noch für zwei Jahre der Receiver-Coach bei den Chargers. Die Anpassung insbesondere an die Terminologie der Offense sollte für Rivers also vergleichsweise einfach sein.

, Sirianni war bereits Rivers' Quarterbacks-Coach 2014 und 2015 sowie anschließend noch für zwei Jahre der Receiver-Coach bei den Chargers. Die Zum ersten Mal seit Jahren wird Rivers hinter einer starken Offensive Line spielen. Hier hatten die Chargers in den vergangenen Jahren konstant immense Probleme, Indianapolis dagegen, das jüngst erst mit Left Tackle Anthony Castonzo verlängert hat, erwartet Rivers mit einer Top-5-O-Line.

spielen. Hier hatten die Chargers in den vergangenen Jahren konstant immense Probleme, Indianapolis dagegen, das jüngst erst mit Left Tackle Anthony Castonzo verlängert hat, erwartet Rivers mit einer Für die Colts ist es fraglos ein Win-Now-Move, und einer, der sie mutmaßlich sogar zum Favoriten in der AFC South macht. Doch Indianapolis, das durch den Buckner-Trade keinen Erstrunden-Pick im kommenden Draft hat, muss sich gleichzeitig weiter nach einer langfristigen Lösung umschauen.

20.53 Uhr: Jetzt kommt doch noch einmal Bewegung in das Quarterback-Karussell: Philip Rivers und die Indianapolis Colts sind sich offenbar einig! Diese Paarung kursierte bereits seit gestern, offenbar ist man sich jetzt finanziell näher gekommen: Laut Rapoport haben sich beide Seiten bei etwa 25 Millionen Dollar getroffen , Schefter vermeldet soeben einen vereinbarten Einjahresvertrag. Damit ist auch völlig klar: Die Colts gehen 20 20 All-In!

20.45 Uhr: Die Titans haben einen neuen Pass-Rusher gefunden: Vic Beasley kommt nach Tennessee , das vermeldet ESPN . Die Titans hatten zuvor Cam Wake abgegeben und waren auf der Suche nach einer Nummer 2 gegenüber von Harold Landry . Atlanta hatte Beasley keinen neuen Deal angeboten, der 27-Jährige muss allerdings erst zeigen, dass er überhaupt eine valide Nummer 2 sein kann - und Landry muss zeigen, dass er eine echte Nummer 1 ist. Die Titans gehen in jedem Fall All-In , womöglich passiert hier auch noch etwas im Draft. Für Beasley ist es ein Prove-It-Deal, der aber zu soliden Konditionen kommt: 1 Jahr, 9,5 Millionen garantiert, maximal bis zu 12 Millionen Dollar.

20.37 Uhr: Über die letzten Stunden war lose das Gerücht kursiert, dass Jadeveon Clowney bei den Cowboys auf dem Zettel stehen soll. Das wäre aus Cap-Sicht gelinde gesagt eine Herausforderung - laut den Cowboys-Insidern Mike Fisher ( Sports Illustrated ) und Clarence Hill vom Star Telegram ist es auch nicht mehr als ein Gerücht. Beide vermeldeten über die letzte halbe Stunde unabhängig voneinander, dass Dallas nicht an Clowney dran ist.

20.25 Uhr: Die San Francisco 49ers halten - etwas überraschend - Running Back Jerick McKinnon. Vor zwei Jahren mal ein großer Free-Agency-Neuzugang, spielte er bislang verletzungsbedingt keinen Snap für die Niners. Laut Matt Maiocco von NBC Sports hat McKinnon einer Umstrukturierung seines Vertrags zugestimmt , und bleibt mit selbiger in San Francisco. Unter seinem bisherigen Vertrag hätte McKinnons 2020er Cap Hit 8,6 Millionen Dollar betragen. Die Umstrukturierung streicht offenbar McKinnons letztes Vertragsjahr, sodass er nur noch 2020 an die Niners gebunden ist.

Free Agency: Eagles lassen Malcolm Jenkins gehen

20.11 Uhr: Wir sind nochmal zurück in der Eagles-Secondary - und das erklärt womöglich, warum Mills als Safety zurückkommen soll: Philly hat soeben verkündet, dass man die Vertragsoption für Malcolm Jenkins nicht ziehen wird. Der Safety und langjährige Leader in der Eagles-Secondary wird somit ein Free Agent.

20.04 Uhr: Defensive Back Jalen Mills bleibt laut ESPN -Reporterin Josina Anderson bei den Eagles . Mills soll einen Einjahresvertrag über 5 Millionen Dollar unterschreiben - und von Cornerback auf Safety umschulen. Das hilft den Eagles mit ihren Cornerback-Problemen nur bedingt. Generell ist es ein unerwarteter Start in die Free Agency in Philadelphia: Die Eagles haben mit Javon Hargrave - ein fraglos guter Spieler - erneut viel Geld in die Defensive Line gesteckt, die großen Baustellen auf Cornerback und Wide Receiver bleiben bestehen. Mal abwarten, ob ein Spieler wie Emmanuel Sanders oder Chris Harris ein Thema bei den Eagles wird...

19.59 Uhr: Ganz offensichtlich haben die Miami Dolphins zumindest einen Teil ihres neuen Backfields gefunden: Übereinstimmenden Berichten zufolge steht Miami vor einer Einigung mit Jordan Howard. Die soll sich auf zwei Jahre und über 10 Millionen Dollar belaufen! Ein typischer 2-Down-Back, der im Passspiel nicht wirklich Value mitbringt, aber als Runner überaus verlässlich ist und im Vergleich zum vergangenen Jahr wäre schon das ein deutliches Upgrade für die Dolphins. Bleibt abzuwarten, ob Miami im Draft trotzdem nochmal früh auf Running Back geht.

19.50 Uhr: Das ist mal eine Überraschung: Joe Schobert, der beste verbleibende Linebacker auf dem Markt, geht zu den Jacksonville Jaguars! Die schienen eigentlich im Umbruch zu sein, hauen jetzt aber einen Fünfjahresvertrag über 53,75 Millionen Dollar raus, mit Garantien in Höhe von 22,5 Millionen Dollar! Ein Need , keine Frage, und Schobert kann mit seinen Coverage-Fähigkeiten ein echter 3-Down-Backer sein - aber dennoch unerwartet, dass die Jaguars jetzt auf diese Art investieren.

19.42 Uhr: Quarterback-Karussell in einer anderen Kategorie: Auch Blake Bortles ist noch auf dem Markt! ESPN -Reporter Jeremy Fowler berichtet, dass Bortles derzeit mehrere Optionen erwägt - darunter auch eine Rückkehr als Backup-Quarterback zu den Rams.

19.31 Uhr: Die San Francisco 49ers halten Defensive End Ronald Blair. Der Rotations-D-Liner unterschreibt für ein Jahr. Blair hatte letztes Jahr einen Kreuzbandriss erlitten, davor kam er auf 3 Sacks.

19.15 Uhr: Und wie aufs Stichwort berichtet ESPN -Reporter Jeff Darlington, dass heute eher keine Brady-Entscheidung zu erwarten ist. Sehr wohl aber diese Woche, wie Darlington weiter berichtet: Brady habe einen kompetitiven Markt, aber "kein irres Wettbieten". Insofern geht es vor allem für Brady selbst darum, für sich selbst den sportlich besten Fit zu finden.

19.11 Uhr: Offenbar haben wir eine kleine Ruhephase erreicht, und weiterhin vermute ich, dass gilt: Alles hängt an Brady . Sobald Brady seine Entscheidung trifft - und alle Insider aus Chargers- und aus Buccaneers-Kreisen legen nahe, dass die Teams ihre Angebote abgegeben haben und schlicht auf die Entscheidung warten -, dann wird der Rest ins Rollen kommen. Spannend ist aber, dass defensiv noch immer sehr viele sehr große Namen zu haben sind. Clowney, Harris, Griffen, Fowler - hier ist noch jede Menge Top-Qualität verfügbar.

18.57 Uhr: Bei den Running Backs ist die Situation bislang in dieser Free Agency sogar noch extremer - hier hat noch kein einziger Back als Free Agent einem Vertrag bei einem neuen Team zugestimmt. Derrick Henry und Kenyan Drake bleiben jeweils per Tag bei ihren Teams, ansonsten ist alles noch offen. Unter anderem zu haben sind aktuell also:

Devonta Freeman

Lamar Miller

Dion Lewis

Melvin Gordon

Carlos Hyde

LeSean McCoy

Chris Thompson

18.48 Uhr: Die wilden Receiver-Trades von gestern haben vermutlich daran ihren Anteil - aber es ist auffallend ruhig in einer eigentlich nicht gerade stark besetzten Wide-Receiver-Free-Agency-Klasse , in der die Top-Kandidaten umso begehrter sein sollten. A.J. Green und Amari Cooper bleiben bekanntermaßen bei ihren Teams, Randall Cobb ist bisher der einzige Receiver, der als Free Agent wechselt . Damit sind Kandidaten wie Emmanuel Sanders, Robby Anderson oder Breshad Perriman weiter auf dem Markt.

Free Agency: Bridgewater wohl nach Carolina

18.36 Uhr: Stefon Diggs ist weg, Xavier Rhodes ist weg, Kirk Cousins' neuer Vertrag kreiert rund zehn Millionen Dollar an Cap Space - die Vikings haben wieder etwas finanziellen Spielraum . Offenbar könnte der jetzt weiter ins Backfield fließen: Nachdem die Vikings bereits mit Fullback C.J. Ham verlängert haben, soll der große Vertrag bald ebenfalls folgen: Laut Vikings-Reporter Chris Tomasson basteln die Vikes an einem neuen Deal für Running Back Dalvin Cook . Der würde andernfalls in das letzte Jahr seines Rookie-Vertrags gehen. Bleibt abzuwarten, in wie weit vergangene Beispiele wie David Johnson, Todd Gsrcey oder Ezekiel Elliott als Warnungen fungieren...

18.27 Uhr: Ein Blick in die Quoten gefällig, liebe Patriots-Fans? Bitteschön: Jarrett Stidham wird aktuell bei den Buchmachern als Favorit gehandelt, um der Week-1-Starting-Quarterback für die Patriots zu sein. Es folgen in der Reihenfolge: Andy Dalton, Jameis Winston, Derek Carr, Nick Foles.

18:15 Uhr: Vernon Hargreaves bleibt bei den Houston Texans. Der Cornerback, der nach seiner Entlassung in Tampa Bay im vergangenen November per Waiver Wire in Houston gelandet war, erhält einen neuen Einjahresvertrag . Die Texans hatten zuvor bereits Cornerback Bradley Roby für 3 Jahre und 36 Millionen Dollar gehalten .

18.04 Uhr: Dass die Buccaneers Interesse an Tom Brady haben ist ein offenes Geheimnis - jetzt gibt es die Bestätigung: Laut ESPN -Insider Adam Schefter hat Bucs-Geschäftsführer Jason Licht soeben bestätigt, dass man am Montag mit Brady Kontakt aufgenommen hat , sich bislang aber auf keinen Deal einigen konnte. "Wir warten, wie sich Tom entscheidet, so wie jeder andere" , erklärte Licht weiter.

17.56 Uhr: Die Lions basteln weiter am Kader. Nach einigen zumindest merkwürdigen Verpflichtungen gibt es jetzt eine Entlassung: Devon Kennard muss gehen. Der hatte über die letzten beiden Jahre immerhin zusammengerechnet 14 Sacks und 2019 43 Quarterback-Pressures. Durch die Entlassung gewinnen die Lions 5,6 Millionen Dollar an Cap Space .

17.51 Uhr: Die Patriots gehen bei Bridgewater also leer aus - doch waren sie überhaupt im Rennen? Dianna Russini von ESPN dementiert entsprechende Berichte, Zitat: "New England war nie an Teddy Bridgewater interessiert. Die Patriots haben einen Plan ." Wie der aussieht wird jetzt sehr spannend zu beobachten.

17.37 Uhr: BREAKING: Wir haben den nächsten Fahrgast im Quarterback Karussell: Teddy Bridgewater geht nach Carolina! Das wurde gerade von ESPN -Reporter Chris Mortensen berichtet, Bridgewater und die Panthers stehen demnach vor der Einigung über einen Dreijahresvertrag über rund 60 Millionen Dollar. Damit fällt diese Option für Tampa Bay und die Patriots weg - und Bridgewater kann sich jetzt als Stater beweisen. Dabei spielt er unter Offensive Coordinator Joe Brady, den er bereits aus New Orleans kennt und der letztes Jahr die College-Welt mit Joe Burrow und LSU verzaubert hat. Eine sehr spannende Wiedervereinigung!

17.31 Uhr: Der nächste Top-Verteidiger ist vom Markt: Die Las Vegas Raiders verpflichten Cory Littleton! Das war mein Nummer-1-Linebacker in dieser Free Agency, die Raiders hatten hier einen riesigen Need. Mit Nick Kwiatkoski gestern und Littleton heute haben sie sich mal eben ein neues, vielversprechendes Linebacker-Duo eingekauft. Der Preis: 3 Jahre, 36 Millionen Dollar.

17.20 Uhr: Nicht falsch verstehen, Quinn hatte mit 57 Quarterback-Pressures eine exzellente Saison , seine beste in den letzten vier, fünf Jahren. Doch die Bears investieren jetzt, zusätzlich zu den hohen Investitionen in Khalil Mack, nochmals in den Pass-Rush - während die eklatanten Baustellen in der Offense unberührt bleiben. Stattdessen wurde auf der Seite des Balls ein sehr teurer Vertrag für Jimmy Graham rausgehauen. Nicht komplett ideal...

17.11 Uhr: Wir haben den nächsten Monster-Deal - und des sind die Chicago Bears! Allerdings nicht wie gedacht auf der Quarterback-Position: Die Bears verpflichten Pass-Rusher Robert Quinn , und das für 5 Jahre, 70 Millionen Dollar, 30 Millionen garantiert . Im Gegenzug wollen die Bears Ex-Erstrunden-Pick Leonard Floyd entlassen, was wieder rund 13 Millionen Dollar Cap Space freischaufelt. Doch Chicago braucht weiter dringend einen Quarterback!

Carolina Panthers geben Newton Trade-Freigabe

16.56 Uhr: Zum Durchatmen - wer ist eigentlich noch so auf dem Markt ?

Tom Brady

Jadeveon Clowney

Chris Harris

Melvin Gordon

Dante Fowler

Cory Littleton

Philip Rivers

Jameis Winston

Teddy Bridgewater

Emmanuel Sanders

Robby Anderson

Bryan Bulaga

Andrew Whitworth

16.42 Uhr: Die Panthers lassen Newton also gehen, Carolinas Statement lautete, dass man Cam Newton "die Erlaubnis erteilt habe, einen Trade-Partner zu finden". Da ist die interne Kommunikation allerdings wohl nicht so gut gelaufen, Newton polterte unter dem entsprechenden Instagram-Post : "Hört auf, die Worte zu verdrehen. Ich habe nie um einen Trade gebeten." Er habe die Panthers "immer geliebt und werde euch immer lieben. Versucht nicht, mit mir zu spielen oder das Narrativ zu manipulieren und so zu tun, als wollte ich das alles! Ihr habt mich in diese Situation gebracht! " Deutlicher geht es wohl kaum...

16.33 Uhr: Derweil basteln die Miami Dolphins weiter an ihrer Defense: Defensive End Emmanuel Ogbah unterschreibt für 2 Jahre, 15 Millionen Dollar und davon 7,5 Millionen garantiert in South Beach! Nach Byron Jones, Kyle Van Noy und Shaq Lawson bastelt Brian Flores also weiter an seiner neuen Dolphins-Defense.

16.24 Uhr: Bridgewater-Update: Auch die Patriots wollen den Ex-Saints-Backup offenbar! Das zumindest vermeldet Rapoport gerade. Sieht so aus, als hätte Bridgewater einen äußerst interessanten Markt...

16.18 Uhr: Auch Backup-Quarterbacks wollen ihr Stück vom Kuchen - und wenige sind in dieser Disziplin besser als Chase Daniel: Der Ex-Bears-Backup hat sich soeben mit den Detroit Lions auf einen Vertrag über 3 Jahre und 13 Millionen Dollar geeinigt.

16.10 Uhr: Und wer könnte dann auf Newton folgen? Laut ESPN -Informationen haben die Panthers konkretes Interesse an Teddy Bridgewater! Zusätzlich spannend: Der neue Offensive Coordinator der Panthers, Joe Brady, arbeitete 2018 mit Bridgewater in New Orleans zusammen.

16.05 Uhr: Update: Soeben haben die Panthers selbst die Meldung bestätigt. Carolina, nach eigenen Angaben, arbeitet mit Cam Newton zusammen, um einen Trade zu ermöglichen. Es scheint also nur eine Frage der Zeit zu sein , bis Newton Carolina verlässt.

16.03 Uhr: Heute könnte das Quarterback-Karussell also so richtig ins Rollen kommen: Wie Rapoport berichtet, haben die Carolina Panthers Cam Newton die Trade-Freigabe erteilt! Das heißt, Newtons Berater darf jetzt offiziell Trade-Angebote einholen. Das könnte doch eine Option für die Patriots sein!

15.56 Uhr: Die Arizona Cardinals investieren derweil in ihre Defensive Line: Defensive Tackle Jordan Phillips kommt aus Buffalo und unterschreibt für 3 Jahre . Die Cardinals hatten einen massiven Need in der Interior Defensive Line, Phillips hatte seine beste NFL-Saison im Vorjahr mit 9,5 Sacks, 13 Tackles for Loss und 16 Quarterback-Hits. Allerdings hatte er auch eine sehr hohe Sack-zu-Pressure-Quote, somit sind die Total Stats mit Vorsicht zu genießen..

15.45 Uhr: Und wir haben den nächsten Quarterback-Deal! Der kommt wenig überraschend, ist jetzt aber auch in trockenen Tüchern: Drew Brees bleibt bei den Saints! Brees unterschreibt für 2 Jahre und rund 50 Millionen Dollar im Big Easy!

Free Agency: Tom Brady verlässt die Patriots

15.35 Uhr: Die große Frage lautet jetzt natürlich: Wohin geht Tom Brady? Laut Ian Rapoport haben die Buccaneers ein starkes Angebot auf den Tisch gelegt , welches Brady wohl mindestens 30 Millionen Dollar im Jahr einbringen würde. Auch die Chargers haben wohl eine Offerte hinterlegt . Könnte ein Überraschungsteam wie Indianapolis oder Chicago noch ins Rennen einsteigen?

15.26 Uhr: Patriots-Besitzer Robert Kraft hat gerade bei ESPN gesagt: "Tom hat uns letzte Nacht kontaktiert und kam dann rüber. Wir hatten ein positives, respektvolles Gespräch . Ich wollte nicht, dass es auf diese Art und Weise endet , aber ich will, dass er das macht, was für seine persönlichen Interessen das Beste ist. Nach 20 Jahren hat er sich dieses Recht verdient. Ich liebe ihn wie einen Sohn ."

15.19 Uhr: Es ist im ersten Augenblick eine Formalität, aber die ist nicht unwichtig für die weiteren Pläne: Brady hinterlässt einen Dead Cap in Höhe von 13,5 Millionen Dollar , so war sein Vertrag strukturiert, obwohl er die Patriots als Free Agent verlässt. Das dürfte New Englands Suche nach einem potenziellen Nachfolger einschränken .

15.15 Uhr: Aber wir starten natürlich mit dem Kracher: Tom Brady wird die Patriots verlassen! Das teilte er vor einigen Minuten via Instagram mit, und es ist wohl überflüssig zu erwähnen, dass dieses Thema den heutigen Tag prägen wird. Nicht nur, weil es Brady ist - sondern weil seine Entscheidung eine ganze Lawine an weiteren Deals in Bewegung bringen könnte. Es könnte als Katalysator für die Deals von Philip Rivers, Teddy Bridgewater und Co. dienen.

15.10 Uhr: Herzlich Willkommen zu Tag 2 der Free Agency! Tag 1 des Verhandlungsfensters brachte schon einige teilweise absurde, in jedem Fall aber überraschende Deals - ich habe für euch alles Wissenswerte der letzten Tage mal zusammengefasst . Einfach Seite 2 durchscrollen...

NFL Free Agency 2020 - was ist bisher passiert?

Arizona Cardinals traden für DeAndre Hopkins

Die größte Sensation zum Start der Free Agency: Die Cardinals schicken einen Zweitrunden-Pick in diesem Jahr, einen Viertrunden-Pick im nächsten Jahr sowie Running Back David Johnson nach Houston - und erhalten zusätzlich zu Hopkins noch einen Viertrunden-Pick im diesjährigen Draft von den Texans zurück.

Hopkins, dessen Vertrag noch drei weitere Jahre läuft, wollte vorzeitig einen neuen Deal, welchen Houston ihm nicht geben wollte - und intern soll es zwischen dem Star-Receiver und Texans-Boss Bill O'Brien nicht mehr gut funktioniert haben. Dennoch ist der Preis überraschend gering. Arizona dürfte ihm jetzt einen neuen, verbesserten Vertrag geben, gleichzeitig aber übernehmen die Texans Johnsons gesamten Restvertrag, somit bleiben nur sechs Millionen Dollar an Dead Cap in den Cardinals-Büchern.

Buffalo Bills traden für Stefon Diggs

Nach Hopkins gab es in der Nacht zum Dienstag den zweiten großen Wide-Receiver-Trade: Stefon Diggs, der seit Monaten immer wieder via Social Media eine gewisse Unzufriedenheit in Minnesota hatte durchblicken lassen und bereits früh in der vergangenen Saison ein deutlicher Trade-Kandidat war, bekommt seinen Wunsch schließlich erfüllt - die Buffalo Bills holen den Receiver.

Die Details: Minnesota erhält einen Erst-, Fünft- und Sechstrunden-Pick im diesjährigen sowie einen Viertrunden-Pick im Draft 2021. Zusätzlich zu Diggs wandert ein Siebtrunden-Pick 2020 nach Buffalo. Die Bills haben damit in Person von Diggs, John Brown und Cole Beasley auf einen Schlag eines der ligaweit besten Wide-Receiver-Trios und verschaffen Josh Allen weiter exzellente Umstände. Minnesota dagegen muss jetzt neben Cornerback auch Wide Receiver mit hoher Priorität behandeln.

Amari Cooper bleibt in Dallas

Es wurde kritischer als es Cowboys-Fans lieb sein kann, am Ende aber bleibt Amari Cooper in Dallas. Beide Seiten hatten sich nicht bis zum Start des Verhandlungsfenster geeinigt, somit war Cooper zunächst auf dem Markt - und die Washington Redskins hatten offenbar einen ernsthaften Versuch unternommen.

Am Ende aber konnte Dallas die Oberhand bewahren - und das wird teuer: 5 Jahre, 100 Millionen Dollar, davon 60 Millionen garantiert. Dallas hält seine Nummer-1-Waffe.

49ers verlängern mit Armstead - und traden Buckner

Die 49ers haben für die beiden großen Defensive-Line-Moves am ersten Free-Agency-Tag gesorgt. Zunächst einigte sich San Francisco mit seinem eigenen Free Agent Arik Armstead auf einen neuen Deal (5 Jahre, 85 Millionen Dollar). Als das in trockenen Tüchern war, war der Weg frei für den Trade von DeForest Buckner.

Der Defensive Tackle wird für einen Erstrunden-Pick (13 Overall) nach Indianapolis getradet, die 49ers haben somit zwei Picks in der ersten Runde des kommenden Drafts. Buckner soll bei den Colts zudem bereits einen neuen Vertrag vorgesetzt bekommen haben, welcher ihn mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt in Höhe von 21 Millionen Dollar zum zweitbestbezahlten Defensive Tackle der NFL machen würde.

Darüber hinaus bleibt Free-Agent-Safety Jimmie Ward in San Francisco. Der flexible Safety, der eine wichtige Rolle in der Niners-Defense spielt, unterschreibt für 3 Jahre und bis zu 28,5 Millionen Dollar.

Dolphins holen Byron Jones und Kyle Van Noy

Die Miami Dolphins wollen ihren Umbruch jetzt mit erhöhter Geschwindigkeit vorantreiben, das hat der erste Tag der Free Agency deutlich gemacht. Die Dolphins holten Byron Jones für 5 Jahre, 82,5 Millionen Dollar und davon 57 Millionen garantiert - der Nummer-1-Cornerback der Free Agency geht also nach South Beach und bildet dort gemeinsam mit Xavien Howard das mit Abstand teuerste Cornerback-Duo der Liga.

Doch die an diesem Punkt waren die Dolphins noch nicht fertig: Auch Kyle Van Noy kommt nach Miami, der Ex-Patriots-Hybrid-Linebacker kennt Dolphins-Coach Brian Flores noch bestens und unterschreibt für 4 Jahre, bis zu 51 Millionen Dollar.

Darüber hinaus kommen mit Shaq Lawson (3 Jahre, bis zu 30 Millionen Dollar) und Ereck Flowers (3 Jahre, bis zu 30 Millionen Dollar, 19,95 Millionen garantiert) zwei weitere Free Agents aus dem zweiten Regal, die dringende Baustellen adressieren.

Browns holen Hooper, Conklin und Keenum

Cleveland war am ersten Free-Agency-Tag überaus aktiv. Austin Hooper, der in den 2-Tight-End-Sets unter Stefanski eine große Rolle bekommen sollte, hat einem Vertrag über 4 Jahre, 44 Millionen Dollar, 23 Millionen garantiert zugestimmt.

Mit Jack Conklin landet der beste Offensive Lineman auf dem Markt in Cleveland, der Right Tackle wird für 3 Jahre, 42 Millionen Dollar, 30 Millionen garantiert unterschreiben. Cleveland hat damit eine seiner beiden großen Tackle-Baustellen adressiert. Außerdem ist Case Keenum (3 Jahre, 18 Mio., 10 Mio. garantier) der neue Backup-Quarterback hinter Baker Mayfield und wird mit Stefanski wiedervereint, beide kennen sich noch aus Minnesota.