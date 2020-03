Coronavirus: Spanischer Fußballtrainer Francisco Garcia stirbt mit 21 Jahren

In Spanien ist der 21 Jahre alte Juniorentrainer Francisco Garcia ist am Sonntag an den Folgen des Coronavirus gestorben. Der Coach, der das Jugendteam von Atletico Portada Alta in der Nähe Malagas betreute, ist der fünfte und gleichzeitig jüngste Todesfall an der vom Coronavirus hervorgerufenen Lungenkrankheit Covid-19 in der Region.