NFL Free Agency 2020: Diese Spieler erhalten den Franchise Tag

In wenigen Tagen beginnt die NFL Free Agency 2020. Bereits am Montag läuft die Frist für Teams ab, Spieler mit dem Franchise Tag zu halten. Welche Spieler ihn erhalten, erfahrt Ihr hier.

© getty

In diesem Jahr haben die 32 Teams der NFL Zeit bis Montag um 16.59 Uhr MEZ, um Spieler mit dem Franchise Tag oder Transition Tag zu belegen und sie damit essenziell für das kommende Jahr zu binden oder zumindest ein Vorkaufsrecht auf sie zu sichern.

Wie funktioniert die NFL-Free-Agency und was ist der Franchise Tag?

Da das aktuelle Collective Bargaining Agreement der NFL nach der anstehenden Saison ausläuft, haben Teams Stand jetzt die Möglichkeit, beide Tags zu verwenden. Sollten die Spieler allerdings dem Angebot der NFL-Eigner auf ein neues CBA zustimmen, wäre wie üblich nur einer dieser Tags möglich. Die Entscheidung darüber wird am Sonntag bekannt gegeben.

NFL: Diese Spieler erhalten 2020 den Franchise Tag

Aktuell sind vier Spieler bekannt, die den Franchise Tag für die kommende Saison erhalten haben. Die Los Angeles Chargers wählten Tight End Hunter Henry aus, die Jacksonville Jaguars entschieden sich für Edge-Rusher Hunter Henry. Des Weiteren wurden Safety Justin Simmons von den Broncos und Edge-Rusher Matthew Judon von den Baltimore Ravens für den Tag ausgewählt.

Die Washington Redskins wiederum haben Guard Brandon Scherff sogar mit dem exklusiven Franchise Tag belegt. Das heißt: Kein anderes Team kann mit ihm verhandeln, er bleibt Spieler der Redskins, es sei denn, sie traden ihn.

Weitere Tags werden sicherlich noch folgen. Ein sehr wahrscheinlicher Kandidat ist vor allem Quarterback Dak Prescott von den Dallas Cowboys, der sich mit dem Team noch nicht auf einen langfristigen Vertrag einigen konnte.

Spieler Position Team Hunter Henry Tight End Chargers Yannick Ngakoue Edge-Rusher Jaguars Justin Simmons Safety Broncos Matthew Judon Edge-Rusher Ravens Brandon Scherff Guard Redskins

NFL: Die voraussichtlichen Gehaltswerte für Franchise und Transition Tags

Die Werte für die Franchise Tags und Transition Tags für die Saison 2020 sind noch nicht final. Die hier aufgeführten Zahlen sind ledigliche Hochrechnungen von Over the Cap , die auf dem aktuellen CBA sowie dem prognostizierten Salary Cap in Höhe von rund 200 Millionen Dollar basieren.