Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen SC Paderborn abgesagt worden

Die Bundesliga-Partie ist, wie der gesamte Spieltag, abgesagt worden!

Zuvor war bekannt geworden, dass sowohl Paderborn-Trainer Steffen Baumgart als auch weitere Spieler auf das Coronavirus getestet worden. Bislang wurde nur das negative Testergebnis von Baumgart öffentlich gemacht.

"Angesichts der Dynamik des heutigen Tages mit neuen Corona-Infektionen und entsprechenden Verdachtsfällen in direktem Zusammenhang mit der Bundesliga und 2. Bundesliga hat das Präsidium der DFL Deutsche Fußball Liga kurzfristig beschlossen, den ursprünglich heute beginnenden 26. Spieltag in beiden Ligen zu verlegen. Darüber hinaus empfiehlt das Gremium, wie geplant, der am kommenden Montag tagenden Mitgliederversammlung der Proficlubs, die Aussetzung des Spielbetriebs bis zum 2. April - also inklusive der Länderspiel-Pause - fortzusetzen", erklärte die DFL in einer Pressemitteilung.

Düsseldorf vs. Paderborn: Die letzten Duelle im Überblick

In den letzten fünf Partien hat der SC Paderborn dreimal gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen, darunter der 6:1-Erfolg in der 2. Bundesliga 2013.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Bundesliga 26.10.2019 2:0 2. Bundesliga 21.12.2015 0:0 2. Bundesliga 02.08.2015 1:2 2. Bundesliga 04.04.2014 1:2 2. Bundesliga 26.10.2013 1:6

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 26. Spieltag

Vor dem 26. Spieltag liegt der SC Paderborn auf dem letzten, Düsseldorf auf dem 16. Rang.