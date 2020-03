2. Liga: Arminia Bielefeld gegen VfL Osnabrück abgesagt worden

Facebook

Insgesamt ist der komplette Spieltag der 1. und 2. Bundesliga abgesagt worden. Zuvor hatte bereits die 3. Liga den Spieltag abesagt.

"Angesichts der Dynamik des heutigen Tages mit neuen Corona-Infektionen und entsprechenden Verdachtsfällen in direktem Zusammenhang mit der Bundesliga und 2. Bundesliga hat das Präsidium der DFL Deutsche Fußball Liga kurzfristig beschlossen, den ursprünglich heute beginnenden 26. Spieltag in beiden Ligen zu verlegen. Darüber hinaus empfiehlt das Gremium, wie geplant, der am kommenden Montag tagenden Mitgliederversammlung der Proficlubs, die Aussetzung des Spielbetriebs bis zum 2. April - also inklusive der Länderspiel-Pause - fortzusetzen", erklärte die DFL in einer Pressemitteilung.

Arminia Bielefeld gegen VfL Osnabrück: Die letzten Duelle im Überblick

In den letzten fünf Spielen hat Arminia Bielefeld drei gewonnen, sowie einen weiteren Punkt geholt.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 2. Bundesliga 07.10.2019 0:1 3. Liga 18.02.2015 0:4 3. Liga 09.08.2014 1:2 3. Liga 11.05.2013 1:0 3. Liga 17.11.2012 0:0

2. Liga: Die Tabelle vor Bielefeld gegen Osnabrück

Arminia Bielefeld führt mit zurzeit sechs Punkten Vorsprung die Tabelle der 2. Bundesliga an, Osnabrück dagegen liegt auf Rang 12.