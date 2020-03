FC Schalke 04, News und Gerüchte: Fährmann-Leihe nach Norwegen perfekt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Schalke 04: Fährmann wird nach Norwegen verliehen

Ralf Fährmann wird während seiner Leihe noch einmal weiterverliehen. Der Torhüter schließt sich bis zum Saisonende dem norwegischen Klub SK Brann Bergen. Das bestätigten die Königsblauen am Dienstag.

Der 31-Jährige spielt eigentlich auf Leihbasis für Norwich City, kam dort jedoch kaum zum Zug. Lediglich drei Einsätze standen bislang zu Buche. In Norwegen erhofft sich Fährmann mehr Spielzeit.

Der Wechsel ist möglich, da das Transferfenster in Norwegen noch bis Ende März geöffnet ist und sowohl Norwich City als auch Schalke dem Deal zugestimmt haben. Im Juni 2020 wird der Keeper dann zu den Königsblauen zurückkehren. Bei S04 steht Fährmann noch bis 2023 unter Vertrag.

S04: Nur ein öffentliches Training vor Revierderby gegen den BVB

Der FC Schalke wird vor dem Revierderby am kommenden Samstag bei Borussia Dortmund (15.30 Uhr im LIVETICKER ) nur einmal öffentlich trainieren. Das wurde am Anfang der Woche bekannt.

Lediglich am Freitag dürfen Fans einer Einheit der Knappen beiwohnen. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag will sich das Team von David Wagner dagegen unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf den Gegner vorbereiten. Aller Voraussicht nach wird auch das Revierderby am Samstag aufgrund des grassierenden Coronavirus ohne Zuschauer stattfinden.

© GEPA

FC Schalke 04: Hannover 96 zieht wohl Kaufoption bei Cedric Teuchert

Cedric Teuchert wird offenbar nicht zu Schalke zurückkehren. Die Leihgabe wird von Hannover 96 laut eines Berichts des Sportbuzzer fest verpflichtet.

Dem Bericht zufolge ist in dem einjährigen Leihvertrag eine Kaufoption von 1,5 Millionen Euro integriert. Diese will H96 offenbar ziehen.

Bei den Niedersachsen hat Teuchert nach dem enttäuschenden Gastspiel auf Schalke zu alter Form gefunden. In 17 Zweitliga-Partien gelangen dem Stürmer fünf Treffer und drei Vorlagen.

Schalke 04: Spielplan und nächste Gegner