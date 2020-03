Premier League: Manchester United gegen Manchester City heute live im TV, Livestream und Liveticker

Manchester City verlor in dieser Saison bereits zweimal gegen Manchester United (Premier League und League Cup). Drei Niederlagen in einer Saison gegen die Red Devils gab es zuvor nur 1956/57, 1995/96 und 2009/10.

Manchester City gewann seine letzten drei Premier-League-Spiele im Old Trafford allesamt - das letzte Erstliga-Team, das häufiger in Folge auswärts bei Manchester United siegte, waren die Citizens selbst von 1968 bis 1972 (fünfmal).

Manchester United spielte in drei seiner letzten vier Premier-League-Heimspiele zu null, darunter in den jüngsten beiden. Drei Weiße Westen in Folge im Old Trafford gab es zuletzt im Februar 2018.