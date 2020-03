AC Milan: Trainer-Kandidat Ralf Rangnick würde wohl ohne Zlatan Ibrahimovic planen

Facebook

Dem Bericht zufolge habe Rangnick Zweifel, Ibrahimovic in sein taktisches Korsett zwängen zu können. Der 38 Jahre alte Stürmer nehme sich zu viele Freiräume, weshalb Rangnick lieber auf Alternativen setzen würde.

Ibrahimovic kehrte im Januar zurück zu Milan, wo er bereits zwischen 2010 und 2012 spielte. In bisher neun Pflichtspielen für die Rossoneri erzielte der Schwede drei Treffer und bereitete ein Tor vor. Trotz der vergleichsweise geringen Torquote ist man in Mailand sehr zufrieden mit Ibrahimovic.

Sollte es zur Rangnick-Verpflichtung kommen, wäre Ibrahimovic wohl selbst bereit zu gehen. Auch Gazidis würde das Aushängeschild laut Bericht im Sommer abgeben, um mit Rangnick einen Umbruch einzuläuten.

Aktuell steht Milan unter Trainer Stefano Pioli auf Rang sieben in der Serie A. Nachdem Milan aus der laufenden Europa-League-Saison aufgrund von Verstößen gegen die Financial-Fairplay-Regularien ausgeschlossen wurde, würden die Rossoneri - Stand jetzt - zum zweiten Mal in Folge den Europapokal verpassen. Letztmals in der Champions League war Milan 2013/14 vertreten. Pioli, dessen Vertrag 2021 ausläuft, steht gehörig unter Druck.

Ralf Rangnick löst Milan-Krise aus

Rangnick selbst äußerte sich noch nicht zu den Gerüchten rund um seine Person. Er ist aktuell als "Head of Sport und Development Soccer" für Red Bull tätig. Dennoch löste er eine echte Krise in Milan aus.

Gazidis nahm offenbar auf eigene Faust Kontakt zu seiner Wunschlösung Rangnick auf, was Sportdirektor und Klub-Legende Paolo Maldini sowie Manager Zvonimir Boban heftig aufstieß. "Das war respektlos und nicht elegant. Das ist nicht Milan-Stil", sagte Boban.

Maldini sprach sich öffentlich gegen ein Angebot für Rangnick aus: "Ich als Sportdirektor - bei allem gebührenden Respekt - glaube nicht, dass er das richtige Profil hat für eine Mannschaft wie Mailand."

Gazidis hingegen ist von Rangnick überzeugt, vor allem die Förderung junger Spieler und die Verfolgung einer klaren Spielidee imponieren dem Klub-Boss laut Gazzetta .

In Folge des Streits in der Milan-Führungsetage könnten, so heißt es in Italien, Boban und Maldini den Klub sogar verlassen.

