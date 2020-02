Patrick Farkas von Red Bull Salzburg nach Bundesliga-Comeback: „Hätte im Rollstuhl enden können“

Patrick Farkas hat zum Auftakt in das Frühjahr sein Comeback in der Bundesliga gefeiert. Der 27-Jährige erlitt im Herbst einen Schlaganfall und kämpfte sich nun in die Startelf des FC Red Bull Salzburg zurück.