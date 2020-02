Eintracht Braunschweig gegen den 1. FC Kaiserslautern heute live im TV, Livestream und Liveticker

Alles was Ihr zum 3. Liga-Spiel am 24. Spieltag zwischen Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Kaiserslautern im Eintracht-Stadion wissen müsst, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Das Braunschweiger Eintracht-Stadion dient am heutigen Samstagnachmittag, 15. Februar 2020, als Austragungsort für das Duell zwischen der Eintracht und dem 1. FC Kaiserslautern.

Anstoß der Partie ist um 14 Uhr, zeitgleich mit fünf weiteren Spielen am 24. Spieltag in der 3. Liga.

Eintracht Braunschweig gegen den 1. FC Kaiserslautern heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Kaiserslautern wird vom NDR und SWR übertragen. Zudem bieten die beiden öffentlich-rechtlichen Fernsehsender einen Livestream an. Hier kommt Ihr zum Stream.

Wie in der 3. Liga bereits gewohnt, wird die Partie zudem bei MagentaSport ausgestrahlt. Auch der Sportsender der Telekom bietet seinen Kunden einen Livestream via magentasport.de an.

Die 3. Liga ist dabei im Paket " Telekom Fußball " gemeinsam mit der Frauen-Bundesliga enthalten. Für EntertainTV-Kunden ist dieses Paket dauerhaft kostenlos. Für Mobil- und Festnetzkunden der Telekom ist es 12 Monate kostenlos und kostet anschließend 4,95€/Monat.

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Kaiserslautern heute im Liveticker

Du hast kein Ticket fürs Stadion und auch keinen Zugriff auf Bewegtbild? SPOX sorgt für Abhilfe! Dank unserem kostenlosen und ausführlichen Ticker zum Spiel Eintracht Braunschweig gegen den 1. FC Kaiserslautern verpasst Du garantiert nichts.

In unserem Liveticker-Kalender findest Du zudem eine Konferenz mit allen sechs Samstagsspielen der 3. Liga sowie zahlreiche weitere Liveticker.

Eintracht Braunschweig - 1. FC Kaiserslautern: Das Hinspiel

Im Hinspiel am 5. Spieltag unterlag der 1. FC Kaiserslautern zuhause mit 0:3 (0:0) gegen Eintracht Braunschweig.

Nachdem es torlos in die Kabine ging, entschieden die Braunschweiger das Spiel innerhalb von acht Minuten zu ihren Gunsten. Mike Feigenspan (71.), Leandro Putaro (76.) und Nick Proschwitz (79.) mit einem Handelfmeter sorgten für die Treffer.

3. Liga: Alle Partien am 24. Spieltag

Sechs Partien finden am heutigen Samstagnachmittag in der 3. Liga statt.

Die Spiele des 24. Spieltags der 3. Liga im Überblick:

Datum und Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 14. Februar 2020 (19 Uhr) SC Preußen 06 Münster Würzburger Kickers 15. Februar 2020 (14 Uhr) Magdeburg Chemnitzer FC 15. Februar 2020 (14 Uhr) FC Ingolstadt KFC Uerdingen 05 15. Februar 2020 (14 Uhr) Eintr. Braunschweig 1. FC Kaiserslautern 15. Februar 2020 (14 Uhr) SV Meppen 1860 München 15. Februar 2020 (14 Uhr) SpVgg Unterhaching FC Viktoria Köln 15. Februar 2020 (14 Uhr) Sonnenhof Großaspach FC Hansa Rostock 16. Februar 2020 (13 Uhr) FSV Zwickau MSV Duisburg 16. Februar 2020 (14 Uhr) Waldhof Mannheim FC Carl Zeiss Jena 17. Februar 2020 (19 Uhr) Bayern München II Hallescher FC

Die zweite Mannschaft des FC Bayern München macht am Montagabend, 17. Februar 2020, um 19 Uhr beim Halleschen FC den Abschluss des 24. Spieltages in der 3. Liga. Die Münchner, die bislang alle drei Partien in der zweiten Saisonhälfte gewannen, sind aktuell die Mannschaft der Stunde.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 24. Spieltag

Unterschiedliche Voraussetzungen: Eintracht Braunschweig schielt nach oben auf die Aufstiegsplätze und der 1. FC Kaiserslautern hat die Abstiegsränge im Blickwinkel. Die Tabelle der 3. Liga vor dem 24. Spieltag: