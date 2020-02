Biathlon-WM heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Frauen haben den Sprint bereits hinter sich, den Männern steht er am heutigen Samstag noch bevor und so könnt Ihr die Entscheidungen live im TV und Liveticker verfolgen.

Den Frauen des ÖSV gelang es bei der Weltmeisterschaft in Antholz im Sprint nicht, eine Medaille für Österreich zu gewinnen. Die beiden besten Platzierungen fuhren Lisa Hauser als 17. und Katharina Innerhofer auf Platz 19.

Nun liegt es am heutigen Samstagnachmittag, 15. Februar 2020, um 14.45 Uhr an den Männern, die erste Medaille für das österreichische Team einzufahren.

Biathlon WM: Ort und Zeitplan

Die diesjährige Biathlon-WM wird im italienischen Antholz in Südtirol ausgetragen. Insgesamt gibt es zwischen dem 13. Februar und dem 23. Februar 2020 zwölf Wettkämpfe in Antholz. Den Abschluss bei der Weltmeisterschaft 2020 macht dabei der Massenstart der Männer, der am Sonntag, den 23. Februar 2020, stattfindet.

Biathlon-WM heute live im TV und Livestream

DAZN zeigt über den Eurosport-Channel die Wettkämpfe der Biathlon-Weltmeisterschaften via Eurosport-Channel im Livestream.

Wie bereits die ersten beiden Wettbewerbe wird auch der Sprint der Männer und alle anderen Wettkämpfe bei der Biathlon-WM in Antholz im Free-TV übertragen. Bereits ab 14.35 Uhr überträgt das ORF1 am heutigen Samstagnachmittag den Sprint der Herren. Zusätzlich bietet das ORF in der ORF TVTHEK einen kostenlosen Livestream zu allen Wettbewerben an.

Biathlon-WM heute im Liveticker

Keinen Zugriff auf Bewegtbild? Kein Problem, wir von SPOX halten Euch mit unseren ausführlichen und kostenlosen Livetickern jederzeit auf dem Laufenden. Hier geht's zum Sprint der Männer.

Außerdem findet Ihr in unserem Liveticker-Kalender unzählige weitere Ticker zu sportlichen Highlights wie der Bundesliga, Champions League oder Europa League. Klickt Euch einfach durch.

Biathlon-WM: Das österreichische Männer-Team

Angeführt von Trainer Ricco Groß machte sich ein Team mit acht Athleten auf den Weg zur Biathlon-WM in Antholz. Das Team:

Julian Eberhard

Tobias Eberhard

Simon Eder

Patrick Jakob

David Komatz

Domnik Landertinger

Felix Leitner

Harald Lemmerer

Medaillenspiegel bei der Biathlon-WM 2020 in Antholz

Zwei Entscheidungen sind vor dem Herren-Sprint bereits gefallen. Beide Male gewann Norwegen.

Nation Gold Silber Bronze Norwegen 2 0 0 Italien 0 1 0 USA 0 1 0 Tschechien 0 0 2

Biathlon-WM: Die Wettbewerbe in Antholz

Nach dem Sprint der Männer geht es bereits am morgigen Sonntagnachmittag, 16. Februar 2020, um 13 Uhr mit der Verfolgung der Frauen weiter. Der weitere Fahrplan bei der Biathlon-WM in Antholz:

Datum Wettbewerb Uhrzeit Mittwoch, 12. Februar 2020 Eröffnungsfeier 20 Uhr Donnerstag, 13. Februar 2020 Mixed-Staffel 14.45 Uhr Freitag, 14. Februar 2020 Sprint der Frauen 14.45 Uhr Samstag, 15. Februar 2020 Sprint der Männer 14.45 Uhr Sonntag, 16. Februar 2020 Verfolgung der Frauen 13 Uhr Sonntag, 16. Februar 2020 Verfolgung der Männer 15.15 Uhr Dienstag, 18. Februar 2020 Einzel der Damen 14.15 Uhr Mittwoch, 19. Februar 2020 Einzel der Herren 14.15 Uhr Donnerstag, 20. Februar 2020 Single-Mixed-Staffel 15.15 Uhr Samstag, 22. Februar 2020 Staffel der Damen 11.45 Uhr Samstag, 22. Februar 2020 Staffel der Herren 14.45 Uhr Sonntag, 23. Februar 2020 Massenstart der Frauen 12.30 Uhr Sonntag, 23. Februar 2020 Massenstart der Männer 15 Uhr

Die Siegerehrungen der Wettkämpfe erfolgen täglich um 20 Uhr auf der Medal Plaza. Für die Frauen gibt es bereits morgen in der Verfolgung die nächste Chance auf eine Medaille. Die besten Chancen hat dabei Lisa Hauser, die 17. im Sprint geht mit einem Rückstand von 56,3 Sekunden in die Loipe.

ÖSV-Staffel der Männer: Olympia-Silber für Sotschi 2014?

Der Biathlon-Weltverband (IBU) hat laut Mitteilung vom Samstag die früheren russischen Biathleten Jewgenij Ustjugow und Swetlana Slepzowa wegen der Verwendung verbotener Substanzen für je zwei Jahre gesperrt und ihre Ergebnisse von 2013 bis Saisonende 2014 annulliert.

Davon könnte letztlich der ÖSV profitieren: Die Herren-Staffel belegte bei den Olympischen Spielen 2014 den dritten Platz, Russland siegte. Daher könnte nachträglich eine Silbermedaille winken .