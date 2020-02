Enes Ünal über "Vorbild" Zlatan Ibrahimovic: "Bemerkenswert, wie er sich zu Höchstleistungen treibt"

Der türkische Nationalspieler Enes Ünal hat in den höchsten Tönen von Superstar Zlatan Ibrahimovic geschwärmt. Der Angreifer von Real Valladolid bezeichnete den 38 Jahre alten Schweden in Diensten des AC Mailand im Interview mit SPOX und DAZN als sein "großes Vorbild".

© imago images

"Für mich bringt Ibrahimovic alles mit, was ein Mittelstürmer mitbringen muss: Er ist groß, stark, technisch begabt", erklärte Ünal. "Ich mag aber auch seine Art. Ich weiß, dass viele sein Auftreten in der Öffentlichkeit nicht mögen, aber wie er mit dem Druck umgeht und sich auch in seinem Alter noch ständig zu Höchstleistungen treibt, finde ich bemerkenswert. Mentale Stärke ist so wichtig in diesem Sport. Ibrahimovic ist ein großartiger Fußballer, aber auch eine großartige Persönlichkeit."

Der 22 Jahre alte Angreifer, einst bei Manchester City unter Vertrag, ist noch bis zum Saisonende vom FC Villarreal an Valladolid verliehen. In 22 Pflichtspielen für die "Blanquivioletas" gelangen ihm sechs Treffer. Eine Bewerbung für eine Teilnahme an der Europameisterschaft im Sommer? "Ich hoffe es", so Ünal, "ich will so viele Tore wie möglich schießen, der Mannschaft helfen und mich weiterentwickeln. Für jeden Spieler ist es ein Traum, bei einem großen Turnier wie einer EM mitzuspielen."

Die Türkei bekommt es in der Gruppenphase mit Italien, Wales und der Schweiz zu tun. Bislang kommt Ünal auf 13 Länderspiel-Einsätze. Dabei erzielte der 1,87 Meter große Rechtsfuß zwei Tore.

Real Valladolid: Enes Ünal im Steckbrief