TSG Hoffenheim leiht Ex-Veilchen Felipe Pires erneut aus

Pires, der bis zur Winterpause an den brasilianischen Erstligisten Fortaleza ausgeliehen war, hat in Hoffenheim noch bis 30. Juni 2021 Vertrag. Bislang kam er für die TSG in der Bundesliga noch nicht zum Einsatz.

Pires wechselte im Sommer 2014 von RB Leipzig zum FC Liefering und arbeitete sich bis zu Red Bull Salzburg hoch. Im Sommer 2015 zog Pires für eine Million Euro zur TSG weiter, die ihn später zur Wiener Austria verlieh. Für die Veilchen absolvierte Pires 95 Partien (16 Tore, 19 Vorlagen) und hatte die wohl beste Phase seiner Karriere.