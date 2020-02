Ihr wollt das Halbfinale der Coppa Italia live und in voller Länge im TV oder Livestream verfolgen? Wir von SPOX wissen wie. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den Kampf um den Einzug ins Finale sehen könnt.

Coppa Italia: Die Mannschaften im Halbfinale

Inter Mailand, SSC Neapel, AC Mailand und Juventus Turin: Im Halbfinale der diesjährigen Coppa Italia treffen die vier wohl ruhmreichsten Vereine des italienischen Fußballs aufeinander. Der Weg ins Finale:

Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Ergebnis SSC Neapel Lazio Rom 1:0 Juventus Turin AS Rom 3:1 AC Mailand FC Turin 4:2 n.V. Inter Mailand AC Florenz 2:1

In allen vier Viertelfinal-Begegnungen setzte sich jeweils die Heimmannschaft durch. Am spannendsten machte es der AC Mailand, der den FC Turin mit 4:2 in der Verlängerung bezwang.

Coppa Italia live im TV und Livestream sehen

Beide Halbfinal-Partien der diesjährigen Coppa Italia könnt Ihr live und exklusiv auf DAZN verfolgen.





Coppa Italia: Die Halbfinal-Begegnungen

Die beiden Hinspiele im Halbfinale der Coppa Italia finden am Mittwoch, 12. Februar 2020 und am Donnerstag, 13. Februar 2020, statt. Im Hinspiel haben jeweils die Mailänder Vereine Heimspielrecht. Die Partien im Überblick:

Datum Heimteam Auswärtsteam Anstoß Mittwoch, 12. Februar 2020 Inter Mailand SSC Neapel 20.45 Uhr Donnerstag, 13. Februar 2020 AC Mailand Jventus Turin 20.45 Uhr Mittwoch, 4. März 2020 Juventus Turin AC Mailand 20.45 Uhr Donnerstag, 5. März 2020 SSC Neapel Inter Mailand 20.45 Uhr

Die Rückspiele der Coppa Italia finden dann in der ersten März-Woche statt, dann wird sich herausstellen, wer den Einzug ins Finale schafft.

Coppa Italia: Das Finale

Rekordsieger der Coppa Italia ist Juventus Turin mit insgesamt 13 Titeln. Der Titelverteidiger Lazio Rom hingegen ist schon im Viertelfinale ausgeschieden.

Das diesjährige Finale steigt am 13. Mai 2020 wie auch in den vergangenen Jahren im Romer Olympiastadion, das 72.698 Zuschauern Platz bietet.