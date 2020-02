SKN St. Pölten verpflichtet Cory Burke, Kofi Schulz und Marcel Tanzmayr

Nachdem man im Sommer noch unter einer Transfersperre litt, ist der SKN St. Pölten in diesem Winter aktiver denn je am Transfermarkt. Am Deadline-Day kommen mit Cory Burke, Kofi Schulz und Marcel Tanzmayr die Transfers sieben, acht und neun in die Landeshauptstadt.