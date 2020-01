Manchester United: Marcos Rojo wechselt zu Estudiantes

Der argentinische Nationalspieler Marcos Rojo verlässt Premier-League-Rekordmeister Manchester United und kehrt in seine Heimat zurück. Er heuert auf Leihbasis bei seinem Jugendklub Estudiantes de la Plata an, das teilten die Klubs am Donnerstag offiziell mit.