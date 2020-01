Offiziell! Christopher Drazan unterschreibt beim FC Dornbirn

Facebook

Der linke Mittelfeldspieler wechselte im Sommer 2018 von Austria Lustenau zum FC Vaduz, wo er seither 14 Partien absolvierte.

Insgesamt kann Drazan auf 121 Bundesliga-Partien (sechs Tore, 27 Vorlagen), 81 2. Liga-Partien (sechs Tore, 26 Vorlagen) und drei Länderspiele für die österreichische Nationalmannschaft zurückblicken.

Drazan für Dornbirn ein "Sensationstransfer"

Nun soll der Ex-Rapidler dem Achten der heimischen zweiten Liga mit seiner Erfahrung weiterhelfen. "Ich weiß was ich kann. In erster Linie will ich FC Dornbirn weiterhelfen. Aber in erster Linie muss ich zuerst meinen Fitnesszustand verbessern und Spielpraxis sammeln. Es ist eine Chance für mich in Österreich nochmals meine Qualität zu präsentieren", wird Drazan von den VOL zitiert.

"Christopher ist ein Supertyp. Für FC Dornbirn ist dies ein Sensationstransfer mit einem klingenden Namen. Die Erwartungen sind natürlich hoch und hoffentlich kann er bei entsprechender Fitness diese auch erfüllen", sagt Dornbirn-Trainer Markus Mader.