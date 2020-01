FC Liverpool - England-Legende Gary Lineker: "Trent Alexander-Arnold wird der beste Liverpool-Spieler"

Facebook

Während im Liverpool-Angriff Mohamed Salah, Sadio Mane und Roberto Firmino wirbeln, tritt Eigengewächs Trent Alexander-Arnold als Rechtsverteidiger zumeist als Vorbereiter in Erscheinung. "Trent hat die eigene Jugendabteilung durchlaufen. Er wird der beste der Liverpool-Spieler werden", zeigte sich Lineker überzeugt.

Alexander-Arnold verbuchte seit dem Beginn der Saison 2018/19 starke 26 Torvorlagen in allen Wettbewerben für die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp. "Er ist einer der Spieler, bei denen ich in jedem Spiel drei oder vier Dinge sehe, bei denen ich dann 'Oh, mein Gott!' sage", war Lineker begeistert.

Als Beispiel führte er die berühmte Ecke im Champions-League-Halbfinale an, die Alexander-Arnold schnell ausführte, sodass Divock Origi gegen die noch nicht formierte Barcelona-Abwehr treffen konnte. "Was für eine außergewöhnliche Sache von solch einem Jungen! Dass man so mutig ist und das gegen einige der weltbesten Spieler einfach macht. Er hätte dabei blöd aussehen können, aber er ist halt einfach clever", schwärmte Lineker.

Mit seinen Leistungen hat sich der 21-jährige Alexander-Arnold inzwischen einen Stammplatz in Englands Nationalteam gesichert.