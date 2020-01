FC Bayern München, Transfers: Zugänge und Abgänge im Winter

Facebook

© getty

"Wenn man von 'pack mas' und 'voll angreifen' und allen möglichen Titeln spricht, braucht man auch einen Kader, der in der Tiefe genügend Substanz und Qualität besitzt", hatte Trainer Hansi Flick während des Trainingslagers in Katar kürzlich betont.

FC Bayern: Die Zugänge im Winter

Zweimal ist der FC Bayern in dieser Transferperiode tätig geworden. Zur Verstärkung der Defensive wurde Alvaro Odriozola von Real Madrid für den Rest der Saison ausgeliehen. Dazu kam U20-Nationalspieler Nicolas Kühn auf Leihbasis, ebenfalls bis Saisonende, von Ajax Amsterdam.

"Ich bin froh, dass wir so einen Außenverteidiger gefunden haben", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach der Verpflichtung von Odriozola. Er sei überzeugt, "dass Alvaro Odriozola unserer Mannschaft mit seinen Qualitäten helfen wird". Auch in seiner zweiten Saison konnte sich der Spanier bei Real nicht durchsetzen und kam hinter Daniel Caravjal nur auf fünf Einsätze.

Kühn hingegen ist ein Projekt für die Zukunft und zunächst für die zweite Mannschaft der Münchner eingeplant. U20-Nationaltrainer Manuel Baum traut ihm allerdings auch höhere Aufgaben zu. "Mit seinen Qualitäten passt er perfekt zu einem Verein, der so dominant agiert wie der FC Bayern", sagte Baum zu SPOX und Goal . "Aus meiner Sicht könnte er ohne Anpassungszeit sofort in der Bundesliga spielen - und dort für Furore sorgen."

© getty

FC Bayern: Die Abgänge im Winter

Der FC Bayern hat bisher keine Spiele im Winter-Transferfenster abgegeben.

FC Bayern, Spielplan: Die nächsten Gegner im Überblick

Der FC Bayern ist in dieser Saison noch in allen drei Wettbewerben vertreten. Anfang Februar geht es im Pokal gegen die TSG Hoffenheim weiter, ehe Ende des Monats der FC Chelsea in der Königsklasse wartet.

Datum Uhrzeit Gegner Wettbewerb 1. Februar 15.30 Uhr FSV Mainz 05 (A) Bundesliga 5. Februar 20.45 Uhr TSG Hoffenheim (H) DFB-Pokal 9. Februar 18 Uhr RB Leipzig (H) Bundesliga 16. Februar 15.30 Uhr 1. FC Köln (A) Bundesliga 21. Februar 20.30 Uhr SC Paderborn (H) Bundesliga 25. Februar 21 Uhr FC Chelsea (A) Champions League 29. Februar 15.30 Uhr TSG Hoffenheim (A) Bundesliga 8. März 15.30 Uhr FC Augsburg (H) Bundesliga 14. März 18.30 Uhr Union Berlin (A) Bundesliga 18. März 21 Uhr FC Chelsea (H) Champions League 22. März 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt (H) Bundesliga 4. April 18.30 Uhr Borussia Dortmund (A) Bundesliga

FC Bayern: Die Bundesliga-Tabelle vor dem 20. Spieltag