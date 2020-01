NBA: Nach Tragödie um Kobe Bryant - Stadtderby zwischen Los Angeles Lakers und Clippers verschoben

Das Spiel zwischen den Los Angeles Lakers und den Los Angeles Clippers, das in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stattfinden sollte, wird verschoben. Grund ist der tragische Tod von Lakers- und NBA-Legende Kobe Bryant.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

"Die Entscheidung wurde aus Respekt vor der Lakers-Organisation getroffen, die der tragische Verlust der Lakers-Legende Kobe Bryant, seiner Tochter Gianna und sieben weiterer Personen bei einem Hubschrauberabsturz am Sonntag zutiefst trifft", teilte die NBA in einer Pressemitteilung am Montagabend mit.

Ein Zeitpunkt für das Wiederholungsspiel wurde noch nicht festgelegt. Das nächste Spiel der Lakers wird nun voraussichtlich das Duell mit den Portland Trail Blazers am 1. April um 4.30 Uhr deutscher Zeit sein.

Die Lakers-Franchise steht unter Schock. Noch immer gibt es kein offizielles Statement zum Tod von Bryant. Lediglich einige Lakers-Legenden haben sich bisher dazu geäußert .