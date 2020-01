Bericht: Alexandru Maxim vor Wechsel von Mainz nach Gaziantep - Leihe ohne Kaufoption

Facebook

© getty

Demnach soll es sich bei dem Deal um eine Leihe bis Saisonende handeln. Eine Kaufoption für Gaziantep soll es derweil nicht geben. Eine grundsätzliche Einigung über die Konditionen sei bereits erzielt.

Alexandru Maxim kam 2017 vom VfB Stuttgart

Der 39-fache Nationalspieler, dessen Vertrag in Mainz 2021 ausläuft, kam in der laufenden Saison kaum zum Zug und stand in der Bundesliga nur fünfmal auf dem Platz.

Maxim war einst im Sommer 2017 vom VfB Stuttgart nach Mainz gewechselt. Seither absolvierte er 45 Pflichtspiele für den FSV (fünf Tore, fünf Assists).