FC Schalke 04: Amine Harit nennt Zlatan Ibrahimovic als besten Gegenspieler und Kylian Mbappe als besten Mitspieler

"Er ist schnell, robust, technisch stark, kann gut schießen - er kann alles", schwärmte der 22-Jährige vom schwedischen Top-Stürmer im Exklusiv-Interview mit SPOX und Goal .

Über den PSG-Star sagte Harit: "Auch wenn wir beide noch jünger waren, er ist damals schon phänomenal gewesen. Heute ist er für mich einer der vier, fünf besten Spieler der Welt. Es war eine Ehre, mit jemandem wie ihm zusammengespielt zu haben."

Harit über Ibra: "Kann mir gar nicht vorstellen, wie gut er erst mit 25, 26 gewesen sein muss"

Bei Ibra war Harit besonders davon angetan, was für eine Leistung er in seinem Alter bringt. "Mich hat das beeindruckt, vor allem weil er damals schon über 30 Jahre alt war. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie gut er erst mit 25, 26 gewesen sein muss", so der Marokkaner.

Der Italien-Rückkehrer sei "eine große Persönlichkeit, bis heute. Auch jetzt noch mit 38 Jahren bei Milan zu spielen - Respekt!", schloss er.

Harit schwärmt von Mbappe: "Entweder du hast es von Geburt an oder eben nicht"

Der 21-jährige Mbappe sei auch "im Alltag ein super Kerl", verriet Harit und fügte an: "Ich glaube nicht, dass er einfach nur etwas mehr Talent als die anderen hat. Es ist sein Charakter, sein großer Siegeswille ist ihm angeboren."

Entweder man hat diese Eigenschaften "von Geburt an oder eben nicht - und er hat es", erklärte Schalkes Mittelfeldmann.