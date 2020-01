SSC Neapel holt Kosovo-Kapitän Amir Rrahmani von Hellas Verona

Facebook

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge überweist Napoli 14 Millionen Euro für den 25-Jährigen an Hellas. Allerdings wird der Kapitän der Nationalmannschaft des Kosovo, der sich bis 2024 an die Neapolitaner bindet, zunächst bis Saisonende an Verona zurückverliehen.

Rrahmani wechselte erst zu Saisonbeginn von Dinamo Zagreb nach Verona. Dort absolvierte er in der laufenden Saison 19 Partien.

Der Klub von Cheftrainer Gennaro Gattuso holte zuletzt bereits Diego Demme von RB Leipzig sowie Stanislav Lobotka von LaLiga-Klub Celta Vigo.