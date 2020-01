RB Leipzig: FC Liverpool angeblich Wunschziel von Timo Werner

Facebook

Demnach soll der 23-Jährige die Premier League und die Reds als bevorzugtes Ziel auserkoren haben. Und laut übereinstimmenden Berichten von Sun und Mirror ist Liverpool auch an einer Verpflichtung des deutschen Nationalspielers interessiert.

Der gebürtige Stuttgarter hatte in einem Bild -Interview zuletzt beteuert, dass er "Stand jetzt" keine Abwanderungsgedanken hege. Allerdings betonte er auch, dass die Premier League für ihn "die interessanteste Liga" sei.

Werner, der im August vergangenen Jahres seinen Vertrag bei den Sachsen vorzeitig bis 2023 verlängert hatte, wurde vor Saisonbeginn auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Dem kicker zufolge enthält das neue Arbeitspapier des Angreifers eine "moderat gewählte" Ausstiegsklausel um die 30 Millionen Euro.

Werner erzielte in der laufenden Spielzeit in bislang 18 Bundesligapartien stolze 20 Treffer und rangiert derzeit mit Bayerns Robert Lewandowski an der Spitze der Torjägerliste.