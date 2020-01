Herren-Abfahrt: Beat Feuz siegt im heimischen Wengen

Heimsieg für die Schweiz! Beat Feuz holt sich die so begehrte Klassik-Abfahrt am Lauberhorn. Feuz war am heutigen Tag nicht zu biegen, der Zweite Dominik Paris hat bereits 0.29 Rückstand. Die ÖSV-Athleten verpassen mit Matthias Mayer auf Rang vier nur knapp das Podest (+0.38), der Rest hat mit der Entscheidung leider nichts zutun.