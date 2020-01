G-League: Northern Arizona Suns um David Krämer schlagen Sioux Falls Skyforce

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Krämer versenkte 2 seiner 6 Würfe und 2 seiner 4 Dreier. Zudem sicherte sich der 23-Jährige 8 Rebounds, beging aber auch 4 Turnover und 3 Fouls in 15 Minuten Spielzeit. In 5 Einsätzen in der G-League steht Krämer nun bei durchschnittlich 8,4 Punkten und 2,8 Rebounds bei Quoten von 54,2 Prozent aus dem Feld und 33,3 Prozent aus der Distanz.

In seinem dritten Spiel mit dem Team avancierte Ike Nwamu zum Mann des Spiels. Wie bereits gegen die Salt Lake City Stars legte er 28 Punkte (10/13 FG, 4/6 3FG) auf. Jared Harper kam auf 24 Zähler (7/18 FG, 4/10 3FG), 15 davon im vierten Durchgang. Northern Arizona traf 49 Prozent der Dreier (17/35).

G-League: Suns schlagen Skyforce dank starkem vierten Viertel

Nach einem schwachen ersten Viertel übernahmen die Suns durch einen 13:0-Lauf im zweiten Viertel die Führung, das lange Zeit ausgeglichene Spiel wurde erst im Schlussabschnitt entschieden. Aus einer 4-Punkte-Führung vier Minuten vor dem Ende machten die Suns einen Vorsprung von 13 Zählern - die Entscheidung.

Für die Gäste legte der langjährige NBA-Spieler Jarrett Jack 25 Punkte (8/14 FG) auf, K.Z. Okpala kam auf 22 Zähler (7/16 FG) und 14 Rebounds, außerdem punkteten Mychal Mulder (15), Gabe Vincent (14) und Davon Reed (12) zweistellig. Im Gegensatz zu den Suns blieb Sioux Falls aus der Distanz kalt (8/33, 24 Prozent).

Mit 7 Siegen und 18 Niederlagen stehen die Suns immer noch am Ende der Western Conference, mit 5 Siegen aus den vergangenen 7 Spielen ist aber ein deutlicher Aufwärtstrend erkennbar. Die Skyforce mussten nach drei Erfolgen in Serie wieder eine Niederlage einstecken.